Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu słabsza niż się spodziewano

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2022 r. wzrosła o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Duży spadek dynamiki produkcji to głównie efekt znacznego osłabienia budowy budynków, choć pozostała to zdecydowanie najmocniejsza kategoria.

Nadal słabo wypadają branże powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi, czyli budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz roboty budowlane specjalistyczne.

Produkcja budowlano-montażowa może okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki na przełomie roku, a jej dynamika roczna zejść na ujemne poziomy.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rok do roku o 6,5 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 9,7 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w we wrześniu i sierpniu:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO 0,3 3,5 6,1 5,1 Budowa budynków 8,7 0,6 25,7 1,4 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej -2,3 7,7 -1,6 8,9 Roboty budowlane specjalistyczne -4,9 0,2 -1,3 4,2

Słabnie główny motor napędowy produkcji, czyli budowa mieszkań

Jak zwracają uwagę analitycy ING BSK, wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym jest wyraźnie mniejszy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 6,6 proc. i znacznie poniżej wyniku sierpniowego, który był na poziomie 6,1 proc.

"Duży spadek dynamiki to głównie efekt znacznego osłabienia budowy budynków (do 8,7 proc. r/r z 25,7 proc. przed miesiącem), choć pozostała to zdecydowanie najmocniejsza kategoria. Nowe inwestycje mieszkaniowe pozostają w silnym trendzie spadkowym, gdyż deweloperzy obawiają dalszego spadku popytu i załamania cen nieruchomości, podczas gdy koszty wykonawstwa mogą rosnąć. Liczba mieszkań w budowie pozostaje blisko rekordowych poziomów, ale po bardzo mocnej I poł. 2022 r., już w sierpniu znalazła się poniżej zeszłorocznej" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Wskazano tam, że nadal słabo wypadają branże powiązane z inwestycjami infrastrukturalnymi, czyli budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (-2,3 proc. r/r, poprzednio (-1,6 proc. r/r) oraz roboty budowlane specjalistyczne (-4,9 proc. r/r, poprzednio -1,3 proc. r/r). Zdaniem ekonomistów ING BSK, to wypadkowa efektów obserwowanych już w poprzednich miesiącach - m.in. silnego wzrostu kosztów produkcji, który utrudnia rozpisywanie nowych przetargów (lub zmusza firmy do schodzenia z placów robót) czy braku środków z Funduszu Odbudowy.

"Produkcja budowlano-montażowa może okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki na przełomie roku, a jej dynamika roczna zejść na ujemne poziomy. Znacząco słabnie jej główny motor napędowy, czyli budowa mieszkań, a brak perspektyw na szybkie i mocne obniżki stóp NBP nie zapowiada odbudowy popytu w najbliższych kwartałach. Bez środków z KPO trudno także zakładać rychłą poprawę inwestycji infrastrukturalnych" - ocenili ekonomiści ING BSK.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu zaskoczyła analityków

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2022 roku wzrosła o 6,1 proc. rok w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w stosunku do porównywalnego miesiąca 2021 roku o 4,3 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększyła się o 2,2 proc.

Ogromne inwestycje na Bałtyku to szansa dla polskich firm. Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl