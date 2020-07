Produkcja cementu. W Polsce nie jest źle, ale problemy - na horyzoncie

- Obecna sytuacja sektora cementowego jest lepsza niż wielu innych branż w Polsce, co nie znaczy, że nie mamy problemów – mówi prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. Sytuacja wygląda odmiennie w różnych segmentach polskiego rynku budowlanego: dobrze jest w budownictwie infrastrukturalnym, gorzej - w mieszkaniowym.

Zielonego Ładu bez cementu nie będzie

Zagrożenie nie tylko koronawirusem

- Jeśli popatrzymy, co teraz się dzieje na rynku deweloperskim, zauważymy, że niektóre planowane inwestycje nie ruszają i wydano wyraźnie mniej pozwoleń na budowę niż w roku 2019. W kwietniu 2020 r., w najgorszym momencie pandemii, było aż 46 proc. mniej nowych inwestycji. I tu dostrzegam ogromną rolę rządu. Nie udał nam się program Mieszkanie plus; żeby rynek nie uległ znacznemu wystudzeniu potrzebne są gwarancje, jak np. gwarancje dla kredytów hipotecznych. Często barierą są także warunki wkładu własnego, które dziś kredytobiorca musi spełniać – przekonuje Jan Deja.Wreszcie jest budownictwo niemieszkaniowe (ok. 40 proc. polskiego rynku). W tym segmencie szczególne obawy budzi obszar samorządowy. Dochody samorządów znacznie spadły, więc najprościej redukować inwestycje... Stąd prośba sektora budowlanego o intensyfikację funduszu dróg samorządowych i wspieranie samorządów.Mamy dużo lepszą sieć drogową niż kilkanaście lat temu, ale jeżeli popatrzymy na jej gęstość np. w Hiszpanii, do której często się porównujemy, to zauważymy, że musimy zbudować dwa razy więcej kilometrów dróg.Kolejnym sektorem, w którym można przewidywać duże zużycie cementu, jest energetyka wiatrowa na lądzie i morzu. Branża podkreśla, że bez betonu rozwoju tego rodzaju energetyki i w ogóle Zielonego Ładu nie da się zrealizować.- Zakładam, że w 2021 r. nie będzie jeszcze odbicia w produkcji cementu w naszym kraju - spodziewamy się 1 proc. spadku produkcji. Prawdopodobnie dopiero w 2022 r. będziemy w Polsce więcej budować – prognozuje Jan Deja.Przed branżą cementową są liczne wyzwania związane nie tylko ze skutkami pandemii.- Wiadomo, że produkcja cementu związana jest z emisją CO2. Jego redukcja jest jednym z obszarów, nad którymi intensywnie pracujemy, ale dopóki ktoś nie wynajdzie lepszego źródła tlenku wapniowego niż ten pochodzący z rozkładu węglanu wapniowego, dopóty będziemy mieli z tym problem – zauważa Jan Deja.Jak informuje, w roku 2019 polska branża cementowa musiała kupić uprawnienia do emisji CO2 za ok. 70 mln euro. To oczywiście wpływa na koszt produkcji.- Boimy się importu cementu spoza UE... Stąd nasz apel do rządu, aby patrzeć brać pod uwagę, że Polska jest wschodnią flanką europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS). Białoruś, Ukraina, Rosja i Turcja to nie są miejsca, gdzie sektor cementowy obciążony jest kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2 – dodaje Jan Deja.Inna obawa związana jest z wprowadzeniem - od 1 października 2020 r. - tzw. opłaty mocowej. Branża cementowa, wraz z innymi sektorami, apelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszenie tej opłaty na 15 miesięcy - do końca 2021 r. W tym czasie należałoby opracować zasady redukcji tej opłaty dla sektorów energochłonnych.Sektor cementowy obawia się również wysokich cen energii elektrycznej. Na poziomie Unii branża cementowa czyni starania, aby znalazła się na liście przemysłów energochłonnych, uprawnionych do otrzymywania rekompensat za wzrost cen energii.