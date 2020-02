Program budowy 100 obwodnic. Oto jakie drogi powstaną w regionach

Pięć inwestycji w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych ma powstać w województwie śląskim. Mają to być obwodnice: Szczekocin, Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego oraz Kroczyc. Z kolei na Dolnym Śląsku ma powstać siedem obwodnic, które są planowane w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic na drogach krajowych w Polsce. Obwodnice powstaną: w Głogowie, Kaczorowie, Legnicy, Oławie, Złotym Stoku, Międzyborzu i Miliczu.

Jak mówił Polaczek, w woj. śląskim projekty dotyczące obwodnic wpisują się w inne rządowe przedsięwzięcia - w fazie przygotowania lub realizacji - jak trwająca budowa autostrady A1, przygotowywana budowa drogi ekspresowej S11, czy też w kontekście realizacji drogi ekspresowej S7 (w sąsiednim woj. małopolskim).

"Pięć takich lokalizacji: Szczekociny, Herby, Blachownia, Świerklaniec z Nakłem Śląskim, Kroczyce - to są projekty, które znacząco poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscowościach, w których funkcjonuje bardzo silny transport ciężki, tranzytowy, najbardziej niebezpieczny dla mieszkańców i wywołujący najwięcej skutków technicznych" - powiedział w poniedziałek Polaczek.

Szef sejmowej komisji infrastruktury zaznaczył, że w skład tego programu nie wchodzi będąca już na etapie realizacji obwodnica Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby.

Jak informował w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które w całym kraju mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030 w ramach programu 100 obwodnic to 28 mld zł. Wartość programu jest szacunkowa m.in. dlatego, że w przypadku 43 obwodnic przygotowano dotąd wstępne warianty ich przebiegu.

Program ma jeszcze zaakceptować Rada Ministrów. Kryteriami wyboru miejscowości były: natężenie ruchu w poszczególnych miastach i miasteczkach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz "ważne czynniki społeczno-gospodarcze". Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic ma być finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.



Obwodnice na Dolnym Śląsku



W poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu posłowie i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości poinformowali, że na Dolnym Śląsku w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic na drogach krajowych powstaną one w następujących miastach: Głogowie, Kaczorowie, Legnicy, Oławie, Złotym Stoku, Międzyborzu i Miliczu.

"Chcemy się podzielić z mieszkańcami radością z tego faktu, ponieważ budowa tych obwodnic ma ogromne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców jak i rozwoju gospodarczego naszego regionu. Bardzo się cieszymy, że w naszym regionie ten najbardziej wyczekujące miasta tych obwodnic się wreszcie doczekają" - powiedziała poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka.Dodała, że rządowy program budowy stu obwodnic w kraju potrwa 10 lat i rząd przeznacza na ten cel 28 mld zł. Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.Szymańska podkreśliła, że niezwykle oczekiwana była szczególnie budowa obwodnicy Legnicy."Dzięki obwodnicy ruch kołowy z drogi krajowej nr 94, która teraz przebiega przez centrum Legnicy, zostanie wyprowadzony poza miasto. Obecnie mieszkańcy mają trudne życie. Trwa przygotowywanie dokumentów, a przetarg na budowę zaplanowano w 2023 roku" - powiedziała.Podkreśliła, że nie mniej istotne będą dwie następne obwodnice: Głogowa i Kaczorowa, które pozwolą lepiej skomunikować ruch tranzytowy na trasach S3 i S5 zarówno pomiędzy polskimi regionami jak i w komunikacji międzynarodowej."Obwodnicy Głogowa, gdzie powstanie nowy most, pozwoli ominąć to miasto w komunikacji pomiędzy województwami dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. Natomiast obwodnica Kaczorowa usprawni ruch w ciągu dróg S5 i S3 w budowanej trasie w kierunku Lubawki i do granicy z Czechami" - powiedziała poseł Szymańska.Poseł Jacek Świat wskazał, że najdłużej i najbardziej oczekiwaną dolnośląską obwodnicą była trasa omijająca Oławę."Już od kilku kadencji walczyliśmy o tę inwestycję i się udało. W Oławie jest strefa ekonomiczna, w której wiele firm prężnie działa, a nie można zapominać, że droga krajowa nr 94, która teraz przebiega przez centrum Oławy, jest często alternatywą dla autostrady A4" - powiedział poseł Świat.Jak podkreślono w trakcie konferencji, kolejne potrzebne inwestycje obwodnicowe, które mogą powstać także w ciągu dróg wojewódzkich nie tylko krajowych, dotyczą takich miast na Dolnym Śląsku, jak m.in. Ząbkowice Śląskie, Złotoryja, Obornicki Śląskie, Góra.- Pod koniec tego roku mogą być ogłoszone przetargi na budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów - poinformował w Białymstoku szef MEN, pełnomocnik regionalny PiS w Podlaskiem Dariusz Piontkowski.Obwodnice Sztabina i Suchowoli są wśród pięciu obwodnic, które mają powstać w regionie w ramach planu budowy stu obwodnic w Polsce, który w sobotę (8 lutego) zaprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pozostałe inwestycje w ramach tego programu do realizacji w Podlaskiem to: południowo-wschodnia obwodnica Augustowa (dk16), obwodnica miejscowości Białobrzegi na dk 8 Białystok-Augustów i obwodnica Zambrowa od strony dróg krajowych dr 63 i 66.Plan budowy stu obwodnic dotyczy lat 2020-2030. "Część tych obwodnic planowana była już wcześniej. Dotychczasowy plan budowy dróg krajowych i autostrad przewidywał wybudowanie ponad 60 takich obwodnic; teraz - zgodnie z zapowiedziami pana ministra (Adamczyka-red.)- plan budowy dróg krajowych i autostrad przewiduje budowę nowych stu obwodnic" - mówił o ogólnopolskim planie Piontkowski.Przypomniał, że sto obwodnic ma kosztować ok. 28 mld zł. Inwestycje te mają być sfinansowane z Krajowego Funduszu Drogowego (wpływy z opłaty paliwowej, pożyczki, kredyty, obligacje, środki UE, pieniądze z elektronicznego poboru opłat za przejazdy). Łącznie ma powstać ponad 820 km nowych dróg. Wszystkie przedsięwzięcia mają wyprowadzić ruch tranzytowy z terenów zurbanizowanych, wpływać na poprawę bezpieczeństwa i ochronę środowiska.Czytaj też: W 2020 r. ogłoszone zostaną przetargi na kilkanaście obwodnicMinister Dariusz Piontkowski poinformował, że jeśli chodzi o plan w Podlaskiem, to prace nad obwodnicami Sztabina i Suchowoli są najbardziej zaawansowane, przetargi na ich budowę mogą być ogłoszone pod koniec 2020 r. Wskazał, że przygotowania do tych inwestycji (w GDDKiA-red.) są na etapie warunków środowiskowych, trwają prace nad koncepcją obwodnicy Suchowoli.Na koniec 2021 r. planowane jest natomiast ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Białobrzegów, również na trasie Białystok-Augustów. Piontkowski powiedział, że szacuje się, iż budowa obwodnicy Suchowoli powinna skrócić czas przejazdu trasą Białystok-Augustów o 10-15 minut.Dariusz Piontkowski zaznaczył, że w ramach obecnie przygotowywanej w GDDKiA modernizacji drogi Białystok-Augustów, trasa ta ma być rozbudowana w wariancie tzw. dwa plus jeden (czyli dwa pasy ruchu w jedną stronę, naprzemiennie z jednym z naprzeciwka). Dodał, że w ciągu "trzech, czterech" najbliższych lat nie będzie realną zmiana tych inwestycji do wariantu drogi ekspresowej.Mniej zaawansowane są prace nad tzw. południowo-wschodnią obwodnicą Augustowa - mówił Piontkowski. Zaznaczył że wciąż rozważane są różne warianty jej przebiegu, a będzie ona trudna do realizacji ze względu na zabudowę, tereny bagienne, jeziora. Inwestycja ma być najwcześniej realizowana na koniec 2022 r.Minister zaznaczył, że mowa o terminach "przybliżonych". "Ponieważ nie wiemy jak będzie z protestami społecznymi, z uzyskiwaniem warunków środowiskowych, w związku z tym te terminy mogą się jeszcze przesunąć" - zaznaczył Piontkowski.Ostatnią z planowanych obwodnic jest południowo-zachodnia obwodnica Zambrowa od strony dk 63 i 66.(Zambrów ma obwodnicę w ciągu drogi S8 Warszawa-Białystok). Dariusz Piontkowski poinformował, że tu prace są najmniej zaawansowane, przetarg miałby być ogłoszony najwcześniej w 2023 r.Ministerstwo infrastruktury podaje w informacjach o planowanych inwestycjach, że obwodnice Sztabina i Suchowoli mają powstać w latach 2023-2025 r. Podano też orientacyjne koszty tych obwodnic. Budowa obwodnicy Sztabina (5,7 km) miałaby kosztować ok. 272 mln zł, obwodnica Suchowoli (15,3 km) - ok. 570 mln zł. Trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla planowanej obwodnicy Augustowa w ciągu dk 16.