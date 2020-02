Program Inwestycji na budowę S19 podpisany

Minister Infrastruktury zatwierdził aneksy do Programów Inwestycji dla dwóch zadań obejmujących przygotowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego: od granicy państwa w Kuźnicy do węzła Białystok Północ oraz od węzła Białystok Północ do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz).