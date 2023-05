Projekty domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. Konkurs już niebawem

Resort rozwoju ogłosił laureatów konkursu na wielorodzinny budynek mieszkalny o obniżonej energochłonności. - Niebawem będzie ogłoszony konkurs architektoniczny na projekty domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. - zapowiedział minister Waldemar Buda.

W konkursie na wielorodzinny budynek mieszkalny o obniżonej energochłonności nagrodzono pięć projektów. Laureatami zostali: Racing Green Interiors Ltd; Rafał Mazur i Łukasz Gaj; Łukasz Stępnik; WAWW Pracownia Projektowa Mirosław Wojcieszak i Gąska Studio Łukasz Gąska Marta Sowińska-Gąska oraz Młynarczyk Architekci Sp. z o.o. Kolejne pięć projektów zostało wyróżnionych.

Z nagrodzonych prac będą mogły bezpłatnie korzystać gminy.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu minister Buda wyraził przekonanie, że samorządy, które będą mogły korzystać z gotowych projektów, docenią te rozwiązania. "Dlatego to robimy, by ułatwić budownictwo komunalne. Często jest tak, że samorządy muszą mieć jakiś motywator. Z jednej strony są to finanse i tutaj zrobiliśmy bardzo dużo, radykalnie zwiększyliśmy Fundusz Dopłat i zasady przyznawania środków na budownictwo komunalne.

Z drugiej strony te wszystkie ułatwienia, jak gotowy projekt, prostota aplikowania o środki myślę, że przełożą się na to, że tych inicjatyw społecznych, samorządowych, komunalnych mieszkaniowych będzie coraz więcej" - podkreślił Buda.

Przypomniał, że w tym roku na budownictwo komunalne przekazano 1 mld zł. "Jeszcze w tym roku zakładamy, że z kilkaset milionów zł przekażemy" - dodał.

Zapowiedział też przeprowadzenie kolejnych podobnych konkursów architektonicznych. "Niebawem będziemy ogłaszać konkurs na projekty domów jednorodzinnych większych niż 70 m kw." - poinformował. Dodał, że będą to projekty domów do 120, 150 i 180 m kw.

Pod koniec marca rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W odróżnieniu do domów do 70 m kw. konieczne będzie jednak ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

