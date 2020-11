Projekty za 30 mld zł w drugim etapie programu Kolej Plus

Do drugiego etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów o wartości ponad 30 mld zł - poinformował we wtorek na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. Dodał, że nie wszystkie z tych projektów zostaną zrealizowane, ponieważ budżet programu to 6,6 mld zł.

"Do programu zgłoszonych zostało wstępnie 96 projektów, z których do drugiego etapu zakwalifikowano 79. Wartość zakwalifikowanych projektów to ponad 30 mld zł" - powiedział Merchel.

Wyjaśnił, że nie wszystkie z tych projektów zostaną zrealizowane, ponieważ budżet programu to 6,6 mld zł.

O tym, które z nich przejdą do ostatniego etapu, polegającego na ogłaszaniu przetargów i wyborze wykonawców, zdecydują analizy, po tym jak samorządy przygotują wstępne studia planistyczno-prognostyczne.

Jednym z warunków realizacji projektu będzie deklaracja uruchomienia minimum czterech par pociągów na dobę na nowej lub zmodernizowanej linii.



Prezes PKP PLK poinformował, że najwięcej projektów, bo aż 18, zakwalifikowano do drugiego etapu z województwa śląskiego. Dodał, że w ramach całego programu Kolej Plus powstanie w Polsce kilkaset kilometrów nowych linii kolejowych.





Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że wśród zakwalifikowanych do drugiego etapu są projekty zakładające budowę nowych linii regionalnych, modernizacje istniejących czy przywrócenie ruchu na od dawna nieużytkowanych liniach kolejowych.

"Program Kolej Plus to program budowy i odbudowy linii kolejowych w polskich regionach. Samorządy miały czas na zgłaszanie swoich projektów, które podlegały ocenie. Ocena ta trwała trzy miesiące. PKP PLK przeprowadziły analizę tych wniosków" - powiedział Bittel.

"Proces przywracania znaczenia polskiej kolei jest żmudny i długotrwały, ale musimy go podejmować, bo nie boimy się wyzwań i chcemy aby polskie regiony były dobrze skomunikowane. Mam nadzieję, że samorządy, których projekty zostały zakwalifikowane do drugiego etapu programu Kolej Plus podejmą to wyzwanie i dalej wspólnie będziemy przeciwdziałali wykluczeniu komunikacyjnemu" - dodał wiceminister.

Program Kolej Plus zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do życia tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Wartość programu to około 6,6 mld zł z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł to pieniądze, które będą musiały wyłożyć samorządy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2028.