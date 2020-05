Protest na budowie Zakopianki. Minister zapowiada interwencję

Jeżeli firma IDS–BUD, wykonawca budowy nowej Zakopianki między Lubniem i Naprawą nie podejmie działań, do których została wezwana to zostaną wdrożone zapisy, które na taką okoliczność uwzględnia umowa kontraktowa – ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W piątek w miejscowości Naprawa na nowej Zakopiance czyli drodze S7 protestowali podwykonawcy odcinka drogi Lubień - Naprawa, którzy nie otrzymali od generalnego wykonawcy tego odcinka - firmy IDS - BUD zapłaty za wykonane prace.

Na drogę wyjechały ciężarówki i koparki z transparentami blokując przejazd przez ok. 15 minut.

Zapłaty za wykonane robót w ciągu nowej drogi pod Tatry domagają się przedstawiciele 15 firm, w tym z branży transportowej, robót ziemnych i budowy mostów. Zaległości generalnego wykonawcy, czyli warszawskiej firmy IDS - BUD sięgają ubiegłego roku. Część podwykonawców otrzymała zapłaty za zaległe faktury bezpośrednio od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale niektórzy dostali odmowy wypłaty pieniędzy.

- Z wielką przykrością przyjąłem informację, że wykonawca pierwszego odcinka Zakopianki - polska firma z polskim kapitałem niestety potraktowała swoich podwykonawców w sposób nierzetelny na tyle, że nie pokryła kosztów, które oni ponieśli wykonując Zakopiankę" - powiedział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak zaznaczył, sytuacja jest znana krakowskiemu oddziałowi GDDKiA, który podwykonawcom wypłacił już ponad 10 mln zł za wykonane i udokumentowane prace.

- Wiem, że jeszcze na ok. 11-12 mln zł szacowane są niewypłacone kwoty przez generalnego wykonawcę. To wpływa bezpośrednio na naszą współpracę z tą firmą, firma ta została wezwana do uiszczenia roszczeń podwykonawców i prowadzenia dalszej budowy tej inwestycji, bo tam niewiele już zostało do jej zakończenia - ocenił Adamczyk.

- Jeżeli nie podejmie tych działań, do których została wezwana, zostaną wdrożone wszystkie zapisy, które na taką okoliczność uwzględnia umowa kontraktowa - dodał szef resortu.

O dalszej współpracy z wykonawcą na tym etapie inwestycji - zaznaczył Adamczyk - zdecyduje zamawiający, czyli krakowski oddział GDDKiA.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński powiedział PAP, że generalny wykonawca został wezwany zarówno do wyjaśnień, jeśli chodzi o płatności dla podwykonawców za wykonane prace, jak i do wznowienia robót.

- Są tam wyznaczone terminy czerwcowe i spodziewamy się, że z naszej strony w czerwcu te decyzje, jeżeli nic się nie zmieni, będą zapadały. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja - dodał.

Inwestycja realizowana przez IDS-BUD S.A. z Warszawy to jeden z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę górskiego fragmentu Zakopianki między Lubniem i Chabówką.

Według Pałasińskiego roboty na tym odcinku są zaawansowane w około 85 proc. Pierwotny termin jej oddania do użytku określono na grudzień zeszłego roku, ale został on przesunięty za zgodą GDDKiA na październik br.