Protest przeciwko słowom Kaczyńskiego. "Nie ma układu deweloperskiego w Polsce"

Polski Związek Firm Deweloperskich zaprotestował przeciwko słowom prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które wypowiedział on 26 czerwca 2022 roku na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości w Inowrocławiu. Prezes PiS chciał zdjąć odpowiedzialność z rządu za trudną sytuację na rynku mieszkaniowym, przekonując, że jest ona pokłosiem "układu deweloperskiego", którego nie udało się rozbić jego obozowi.

Szacunki pokazują, że obecnie w Polsce działa ponad 1000 firm, które długoterminowo trudnią się budową mieszkań.

Deweloperskie firmy to w większości małe przedsięwzięcia rodzinne. Najwięksi deweloperzy w kraju odpowiadają za ok. 3-proc. udział w rynku.

Skumulowany wzrost cen mieszkań w naszym kraju pomiędzy 2010 i końcem 2021 wyniósł 47 proc., podczas gdy w Estonii było to ponad 150 proc.

Branża deweloperska w Polsce generuje 4,9 proc. Produktu Krajowego Brutto i odpowiada za setki tysięcy miejsc pracy – szacuje Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD). Szacunki pokazują też, że obecnie w Polsce działa ponad 1000 firm, które długoterminowo trudnią się budową mieszkań. W większości są to małe, rodzinne firmy działające jedynie na obszarze miejscowości, z których się wywodzą. Najwięksi deweloperzy w kraju odpowiadają natomiast za ok. 3-proc. udział w rynku.

„Wskazane rozdrobnienie nie tylko powoduje, że nabywcy mają większe możliwości wyboru mieszkań, ale przede wszystkim generuje ono dużą konkurencję pomiędzy firmami deweloperskimi. Nie mamy do czynienia z sytuacją, jaka występuje w niektórych krajach zachodnich, gdzie zaledwie kilka firm kontroluje większość rynku. W takich warunkach możliwość zaistnienia w Polsce „układu” firm deweloperskich jest nierealna” - zwraca uwagę PZFD .

Jeszcze 4 czerwca 2022 roku na konwencji w Markach koło Warszawy prezes Jarosław Kaczyński ogłaszał: „pobiliśmy rekord i wybudowaliśmy 235 tys. mieszkań" - czytamy w oświadczeniu.

„Z owych 235 tys. mieszkań to właśnie prywatne firmy deweloperskie wytworzyły 141 tys. Lokale, które powstały w ramach łącznej aktywności spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, budownictwa komunalnego oraz socjalnego, czy w reszcie w ramach programu Mieszkania Plus, to zaledwie 5 tys. jednostek. Za pozostałą część rynku odpowiadają domy jednorodzinne budowane indywidualnie na własne potrzeby przez przysłowiowych Kowalskich” - informuje PZFD.

Cenowe rekordy są poza Polską

Jak zaznacza, wbrew temu, co może się wydawać, dostępność cenowa mieszkań w Polsce jest na średnim, europejskim poziomie. Na 70-metrowe mieszkania musimy odłożyć średnio 7,6 rocznych pensji.

Co więcej, krajowy rynek nieruchomości, dzięki dużej liczbie nowo budowanych mieszkań w latach 2010-2017, uniknął spektakularnych wzrostów cen, z jakimi mieliśmy do czynienia w innych krajach w Europie. Początek istotnych wzrostów odnotowaliśmy dopiero w 2017 roku.

Skumulowany wzrost cen mieszkań w naszym kraju pomiędzy 2010 i końcem 2021 wyniósł 47 proc., podczas gdy rekordy zostały zanotowane w Estonii z ponad 150-proc. wzrostem.

Aktualne warunki rynkowe uniemożliwiają natomiast budowę większej liczby mieszkań, co mogłoby wpłynąć pozytywnie na ceny lokali.

PZFD stwierdza, że w ostatnich trzech miesiącach wysokie stopy procentowe i wzrost kosztów materiałów budowlanych stały się największym problemem branży. Podkreśla, że już od kilku lat wskazuje, iż brak gruntów jest głównym czynnikiem ograniczającym rozwój budownictwa. Wielokrotnie mówił o tym w raportach skierowanych do strony rządowej.

Wylicza, że - zgodnie z danymi NBP - ceny ziemi pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku poszły w górę o 27 proc., w 2020 roku - o 13 proc., a 2019 roku - o 17 proc. W porównaniu z cenami z końca 2018 roku wzrost sięgnął 67 proc. W ciągu ostatnich 7 lat w większości dużych miast koszt gruntu pod mieszkania poszedł w górę kilkukrotnie.

Na brak możliwości utrzymania produkcji mieszkań na wysokim poziomie wpływają także: ograniczenia w handlu ziemią rolną (również na obszarze miast); powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, do którego przesunięto nieruchomości Skarbu Państwa (KZN przez cały okres swojej działalności na cele inwestycyjne rozdysponował zaledwie 14 działek); nieformalne wstrzymanie sprzedaży gruntów spółek Skarbu Państwa, jak PKP czy Poczta Polska oraz samorządów, ponieważ „mogą być potrzebne pod Mieszkanie Plus”.

Marże firm

Jak pokazuje NBP, średnie marże dużych firm budujących mieszkania oscylują od wielu lat wokół poziomu ok. 20 proc. Są to jednak marże brutto, które nie uwzględniają kosztów administracyjnych po stronie przedsiębiorcy, związanych choćby z wynajmem biur, czy kosztów marketingu, sprzedaży oraz stałej obsługi danego przedsiębiorcy. Tymczasem inwestycja deweloperska trwa średnio w Polsce około 5 lat. Ta marża rozkłada się więc nie na jeden rok, a na całą długość przygotowania i budowy.

ROA - zwrot na aktywach, czyli to, ile rocznie zostaje przedsiębiorcy zysku w porównaniu do łącznej wartości aktywów, dla giełdowych firm deweloperskich, czyli tych największych i najsprawniejszych, wynosi 5,4 proc. – podaje PZFD. W uproszczeniu, jeśli firma ma 100 mln aktywów, to roczny zysk wynosi 5,4 mln zł netto. Plasuje to sektor deweloperski prawie pośrodku branż giełdowych.

Działalność deweloperska jest ciągła. Wypracowane przez firmy środki finansowe w ramach danego przedsięwzięcia przeznaczane są na rozwój i dalsze inwestycje. PZFD akcentuje, że to m.in. za pieniądze z marży deweloperzy regularnie zwiększają liczbę budowanych mieszkań. Te środki są reinwestowane. Dzięki temu, jak wyliczyło Biuro Maklerskie Pekao, w ostatnich pięciu latach budowano w Polsce per capita o 30-70 proc. więcej mieszkań niż w Niemczech, Czechach, USA i dwa razy więcej niż w Wielkiej Brytanii.

W opinii PZFD, marża brutto na poziomie 20 proc. nie jest niczym nietypowym dla rynku europejskiego, jeśli chodzi o produkt, którego wytworzenie zajmuje 5 lat. Potwierdza to ekspansja polskich firm do Niemiec czy Hiszpanii, gdzie warunki prowadzenia biznesu są podobne.

Czytaj: Kiedy ceny mieszkań zaczną spadać? Bank dzieli się raportem

Zapaść w budowie mieszkań

„W 2022 roku deweloperzy bez wątpienia rozpoczną budowę znaczenie mniejszej liczby mieszkań niż w 2021 roku, kiedy ruszono ze 165 tys. jednostek. Skumulowane dane do maja 2022 pokazują spadek już o 23,2 proc.” - ocenia PZFD

„Dołek będzie większy, bo wielu przedsiębiorców, pomimo trudności rynkowych, spieszyło się w pierwszej połowie roku z rozpoczęciem inwestycji, aby nie objęły ich dodatkowe, kosztowne wymogi nowej ustawy o ochronie praw nabywcy, które jeszcze bardziej podbiłyby ceny. Spodziewamy się, że w 2022 roku rozpoczniemy o 30-40 proc. mniej niż w 2021 roku” - prognozuje.

Przełoży się to najpierw na spadek zatrudnienia na budowach i w biurach, a następnie na wszystkie podmioty biorące udział w cyklu powstawania i wykańczania mieszkań, czyli u producentów materiałów, okien, drzwi, ekip wykończeniowych, wytwórców mebli, AGD, RTV, które w większości są zlokalizowane w kraju.

„Niezmiennie liczymy na merytoryczny dialog z rządem nad zmianami, które pomogłyby utrzymać wysoką liczbę nowo budowanych mieszkań dla Polaków, zwiększając ich dostępność i ograniczając deficyt mieszkaniowy” - konkluduje PZFD.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl