Przebudowa drogi łączącej Mikołów - Kobiór

Przetarg na przebudowę odcinka drogi nr 928 między Mikołowem i Kobiórem prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Jak wynika z informacji na stronach katowickiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, postępowanie dotyczące przebudowy 15 km drogi nr 928 pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 44 w Mikołowie a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 1 w Kobiórze ruszyło w listopadzie ub. roku, a obecny termin składania ofert przypada 12 stycznia br.

Choć oferty można składać wyłącznie w odniesieniu do całości zamówienia, m.in. ze względu na kryteria rządowego dofinansowania wydzielono w nim trzy odcinki: Mikołów - Wyry (ok. 5 km), Wyry - Gostyń (niespełna 8 km dofinansowane z Programu Inwestycji) oraz Gostyń - Kobiór (blisko 2 km). Dwa skrajne odcinki mają być gotowe w 36 miesięcy od podpisania umowy; środkowy - w 19 miesięcy.

Z końcem maja ub. roku premier Mateusz Morawiecki informował o rozstrzygnięciu drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Ogółem w skali kraju rozdysponowano w niej między 2845 samorządów i ich związków do 30 mld zł na realizację prawie 5 tys. projektów. W woj. śląskim kwota 2,44 mld zł ma wesprzeć 336 inwestycji.

Największą w regionie dotację z tej puli, 95 mln zł, otrzymał samorząd województwa. Większa jej część, 65 mln zł, trafi na przebudowę DW928 od DK44 w Mikołowie do DK1 w Kobiórze. Drugi, dofinansowany kwotą 30 mln zł, projekt województwa to nowy wiadukt w ciągu drogi nr 906 nad linią kolejową w Lublińcu. Wartą blisko 42 mln zł umowę w tej sprawie podpisano w grudniu ub. roku; termin wykonania prac to 26 miesięcy.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl