Przebudowa ostatniego odcinka Zakopianki coraz bliżej

Firma Sweco Polska zajmie się opraciwaniem koncepcji programowej przebudowy DK47 między Szaflarami a Zakopanem. Realizacja zadania kosztować będzie 3,5 mln zł - informuje GDDKiA.

Jak wskazuje GDDKiA, wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu przebudowy DK47 i poprawy jej przepustowości. "Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i upłynnienie ruchu. Koncepcja programowa wstępnie określi zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia. Wykonawca ustali efektywność planowanej inwestycji, przebieg tras poszczególnych wariantów oraz typy i podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych" - informuje Generalna Dyrekcja.

W celu uzyskania niezbędnych danych wykonawca opracuje analizy i prognozy ruchu oraz warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Przeprowadzi także badania geologiczne, hydrologiczne oraz inwentaryzację przyrodniczą.

Sweco Polska wykona również analizę wielokryterialną, która umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych. Całość procesu zakończy się opracowaniem wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary - Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowane jest 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów/dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc.

Pomiędzy Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17 proc., ale na tym odcinku średnio na dobę porusza się prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl