Przebudowa Warszawy Zachodniej wchodzi w nowy etap

Przebudowa Warszawy Zachodniej zaczyna kolejny etap. Budimex, który jest wykonawcą inwestycji, postawił mur oporowy niezbędny do budowy łącznika między liniami warszawskiej średnicy dalekobieżnej i podmiejskiej - informują PKP Polskie Linie Kolejowe.

Łącznik między liniami warszawskiej średnicy dalekobieżnej i podmiejskiej umożliwi dalszą przebudowę stacji Warszawa Zachodnia i pozwoli na usprawnienie ruchu kolejowy w stolicy. Prace zaplanowano od 11 do 21 kwietnia.

Przebudowa Warszawy Zachodniej jest największą inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych w stolicy. Wartość projektu to ok. 2 mld zł netto, jest on współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Ruch pociągów będzie zachowany na jednym z dwóch torów linii podmiejskiej

Jak wskazują PKP PLK, prace obejmą demontaż specjalnych ścian typu „larsen” przy nasypie linii średnicowej na wysokości wiaduktu kolejowego koło Warszawy Głównej. Zakres prac wymaga strefy bezpieczeństwa. Dlatego ruch pociągów będzie zachowany na jednym z dwóch torów linii podmiejskiej.

Budowa nowego łącznika w przyszłości usprawni planowanie i ruch pociągów podczas dalszych etapów robót na stacji Warszawa Zachodnia. Wprowadzone rozwiązanie zwiększy możliwości organizacji przewozów po zakończeniu inwestycji na linii średnicowej.

Zmiany w komunikacji na podmiejskiej linii średnicowej

„Zmiany w komunikacji obejmują podmiejską linię średnicową. Połączenia w obu kierunkach na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia będą po jednym torze - z wyjątkiem utrzymania dwutorowego połączenia na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Stadion” - informują PKP PLK.

Część pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zostanie skrócona lub odwołana. Niektóre kursy zostaną skierowane przez Warszawę Centralną. Dwutorowe połączenie Warszawa Wschodnia – Warszawa Stadion ułatwi dojazd do metra.

PKP PLK podkreśla, że Warszawa Zachodnia zmienia się i zapewni większą dostępność oraz oczekiwany komfort podróży.

„Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Kompleksowo przebudowywane są obiekty inżynieryjne, kilometry instalacji, tory, rozjazdy i sieć trakcyjna” - czytamy w komunikacie PKP PLK.

