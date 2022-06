Przekop Mierzei prawie gotowy. Pierwsza jednostka przepłynęła przez śluzę

Śluza kanału żeglugowego w przekopie Mierzei Wiślanej została napełniona wodą do docelowego poziomu, a przez śluzę przepłynęła pierwsza jednostka. Ostateczne otwarcie tej drogi wodnej nastąpi za trzy miesiące

Jak informuje wykonawca przekopu, firma NDI, śluza kanału żeglugowego jest już napełniona wodą do docelowego poziomu, co oznacza, że połączenie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej stało się faktem. Zrealizowano już także większość prac w porcie osłonowym oraz w rejonie sztucznej wyspy. Wykonawcy prowadzą obecnie testy urządzeń, które umożliwią jednostkom swobodne pokonywanie kanału. Pierwsza z nich już to zrobiła.

W rejonie kanału żeglugowego trwają jeszcze prace wykończeniowe przy montażu wyposażenia hydrotechnicznego oraz testy i próby ruchowe bram, a także mostów obrotowych z Nadrzędnego Systemu Sterowania, który będzie zarządzany z budynku nowo wybudowanego Kapitanatu. To jego pracownicy będę odpowiedzialni za generalny nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochronę środowiska i przeciwpożarową oraz właśnie kontrolę nad przeprawą śluzową.

– Przekop Mierzei Wiślanej, który skróci i uprości żeglugę oraz sprawi, że nie będzie już potrzeby korzystania z Cieśniny Piławskiej, prezentuje się wspaniale i okazale. Przy każdej wizycie z radością obserwuję, jak postępują prace i że budowa zmierza dużymi krokami ku końcowi – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Inwestycja obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwią przejazd nad kanałem. Poza tym zaplanowano budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym – powiedział Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

