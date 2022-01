Przekop Mierzei Wiślanej bez ryzyka na zmianę wartości kontraktu

Wzrost cen materiałów budowlanych nie powinien wpłynąć na wartość kontraktu na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - ocenił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Nie powinno być żadnego ryzyka (zmiany ceny - red.), ponieważ większość pracy mamy już wykonanych. Pozostają przede wszystkim prace pogłębieniowe i umocnieniowe" - powiedział wiceminister zapytany przez PAP, czy w wzrostem cen materiałów budowlanych może wpłynąć na wartość kontraktu.

Wiceminister podtrzymał też terminie otwarcia przekopu, który zaplanowano na ten rok. "Planujemy otwarcie na drugą połowę roku" - dodał.

Umowa z wykonawcą kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną została podpisana w 2019 roku z polsko-belgijskim konsorcjum NDI i Besix, które zaproponowało cenę 992 mln 270 tys. zł.

Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą przekopu (pierwszego etapu-PAP) konsorcjum firm NDI i Besix.

