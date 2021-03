Przekop Mierzei Wiślanej na półmetku. "Nie zakładamy opóźnień"

Min. @AMAdamczyk: "Koszt budowy kanału jest zbliżony do kosztu realizacji 50 km drogi szybkiego ruchu. Obecnie mamy ponad 1000 km takich dróg w budowie. Polskę stać na taką inwestycję. Co wiecej, Polski nie stać na to, aby tej inwestycji nie było."#PrzekopMierzei #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/x3uYmGE5Fa