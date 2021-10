Przekop Mierzei Wiślanej nabiera tempa (ZDJĘCIA)

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, trwa druga faza rządowej inwestycji, która połączy wody Zalewu Wiślanego i port w Elblągu z Zatoką Gdańską.

Nowy most będzie miał długość 104,3 m z rozpiętością przęseł 2x51,5 m.- Prace w ramach drugiej części naszej inwestycji przeszły z etapu przygotowawczego do etapu rzeczywistej realizacji w terenie. Na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt, m.in. w postaci palownicy wykonującej kolumny betonowe pod drogę prowadzącą do nowego mostu. Roboty w ramach tego kontraktu obejmują dotąd nieregulowaną, niepogłębiona rzekę Elbląg oraz zastąpienie mostu pontonowego obrotowym, który w odróżnieniu od dotychczasowego nie będzie generował problemów dla żeglugi. Ten most będzie dawał możliwość komfortowego kontaktu mieszkańcom Wyspy Nowakowskiej z resztą kraju – komentuje Wiesław Piotrzkowski, dyrektor UM w Gdyni,Pogłębianie rzeki odbędzie się w ramach kolejnego etapu inwestycji, na wykonanie którego ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym roku.Wartość kontraktu wynosi ponad 570 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące (umowa została podpisana 20 kwietnia 2021 roku).