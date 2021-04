Przekop Mierzei Wiślanej notuje rekordowe wyniki

Coraz bliżej jest do zamknięcia obwodu sztucznej wyspy przy przekopie Mierzei Wiślanej. Wkrótce zaczną się tam roboty narzutowe. Potrzebny do tego kamień hydrotechniczny przypłynie z Elbląga - poinformował 9 kwietnia Urząd Morski w Gdyni.

"Początek wiosny to dla nas czas bicia rekordu" - oznajmił Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

"Prace na przekopie Mierzei minęły już półmetek i idą zgodnie z harmonogramem. To przedsięwzięcie jest jednym z wielu dowodów, że w trudnym momencie epidemii inwestycje publiczne napędzają gospodarkę i przyczyniają się do dobrej kondycji polskiego rynku" - przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według Urzędu Morskiego w Gdyni, w połowie marca pogoda pozwoliła wznowić roboty budowlane w rejonie sztucznej wyspy. Zima, choć sroższa niż w poprzednim roku, okazała się łaskawa. Po ustąpieniu zalodzenia, nie stwierdzono żadnych uszkodzeń na wykonanej wcześniej konstrukcji - ocenił inwestor.

"Początek wiosny to dla nas czas bicia rekordu. Okazało się, że w marcu, mimo że pracowaliśmy tylko dwa tygodnie (przy sztucznej wyspie), udało nam się zamontować 136 podwodnych ściągów. Poza tym, pogrążyliśmy 570 metrów bieżących ściany szczelnej grodzy, co też jest naszym nowym rekordem. Łączne zaangażowanie robót kafarowych wynosi ok. 66 procent. Zbliżamy się do pełnego zamknięcia obwodu sztucznej wyspy" - wyjaśnił Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych z konsorcjum NDI/Besix.

Oprócz tego prowadzone są roboty czerpalne i refulacyjne oraz ziemne wewnątrz grodzy. Na drugą połowę kwietnia zaplanowano rozpoczęcie prac narzutowych. Kamień hydrotechniczny będzie transportowany drogą wodną z Elbląga.

"Budowa nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną już na tym etapie aktywizuje Port Elbląg. Jego terminale wykorzystywane są do składowania i lada chwila do transportu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Całość kamienia hydrotechnicznego, potrzebnego do obudowy sztucznej wyspy, zostanie dostarczona drogą wodną, barkami, właśnie z elbląskiego portu" - podkreślił kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Prace trwają także na falochronie zachodnim i wschodnim.

Korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych, kontynuujemy roboty żelbetowe na obu falochronach. Realizujemy prace związane z układaniem kamienia hydrotechnicznego, a także warstwy ochronnej z użyciem prefabrykatów Xbloc plus - wylicza kierownik działu technicznego konsorcjum NDI/Besix Anna Kosmaczewska-Lemańska.

Na falochronie wschodnim warstwa ochronna zostanie ułożona na odcinku 900 metrów, a na zachodnim prefabrykaty będą ułożone na odcinku 300 metrów.

W połowie kwietnia wykonawca planuje wrócić, po przerwie zimowej, do pogrążania ścianek szczelnych na obu falochronach w zakresie grodzy, a także głowy falochronu. Kontynuowane będą również prace związane z pogrążeniem pali rurowych.

"Pomimo iż wyprzedzamy założony harmonogram, dla pełnego zabezpieczenia robót, wykonawca wzmacnia swoje siły i obecnie sprowadza dodatkowy, specjalistyczny sprzęt do realizacji prac zarówno z lądu, jak i z wody" - wskazał zastępca pełnomocnika dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. realizacji inwestycji Andrzej Małkiewicz.

Prefabrykowane elementy betonowe typu Xbloc plus magazynowane są na placu składowym. Do wykonania całej inwestycji potrzeba ich ok. 10 tysięcy.

Intensywne roboty są prowadzone także w rejonie kanału żeglugowego. Zakończono już m. in. tworzenie elementów oczepów niezbędnych do wykonania tymczasowego portu - to dwie ściany o długości około 340 metrów bieżących każda. Wykonano też mikropale i zakończono pogrążanie ścianek na kanale (z wyjątkiem obszaru drogi 501). Dodatkowo prowadzone są prace czerpalne na części północnej.

Tymczasem w śluzie zakończono wykopy, wykonano beton podkładowy, zabetonowano dwie ściany w kieszeni bramy południowej oraz wykonywano płytę denną śluzy - zabetonowano dwie sekcje z siedmiu.

Prace trwają również przy obu mostach. Na południowym m. in. zamontowano przeciwwagi. Miejsca styków technologicznych zabezpieczono przed korozją. Przygotowano powierzchnię konstrukcji do wykonania nawierzchni jezdni i chodników. Trwa montaż elementów hydrauliki.

Z kolei na moście północnym dostarczono pierwsze elementy konstrukcji stalowej - przeciwwagi i łożysko królewskie. Trwają prace hydrauliczne, a wkrótce rozpocznie się scalania konstrukcji stalowej ustroju nośnego. W budynku Kapitanatu trwają prace związane z montażem instalacji wewnętrznych oraz wykończeniem pomieszczeń.

