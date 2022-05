Przełomowa decyzja ws. rozbudowy obwodnicy Krakowa

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla dobudowania dodatkowego, trzeciego pasa na odcinku południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Kraków Południe do ulicy Kąpielowej.

Wojewoda małopolski podkreślił w środę, że z uwagi na ważny interes społeczny związany z budową trzeciego pasa na fragmencie południowej obwodnicy Krakowa, decyzji o zrid został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która umowę na zaprojektowanie i budowę tego zadania podpisała pod koniec 2020 r. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe za blisko 14,5 mln zł.

Lepiej i szybciej

Zdaniem wojewody Kmity, rozbudowa odcinka A4 o dodatkowy pas polepszy płynność ruchu, usprawni przejazd i zwiększy bezpieczeństwo podróży pomiędzy węzłami A4 Opatkowice oraz Łagiewniki.

Wykonawca zadania ma zaprojektować i wykonać dodatkowy, trzeci pas ruchu na jezdni prawej autostrady A4 (kierunek Katowice - Rzeszów) o długości 900 m od węzła Kraków Południe do wiaduktu nad ul. Kąpielową.

Za tym wiaduktem jezdnia w kierunku Rzeszowa ma już trzy pasy ruchu. Przebudować trzeba też łącznicę z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa, wybudować ekrany akustyczne i drogę serwisową, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży).

53 tys. pojazdów na dobę

Jak przekazała GDDKiA, odcinek, na którym zostanie dobudowany trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa i prowadzi duży ruch samochodowy. Według pomiarów wykonywanych w ramach generalnego pomiaru ruchu w roku 2015 przejeżdżało nim średnio ponad 53 tys. pojazdów na dobę.

W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów i powrotów weekendowych i wakacyjnych liczba tych pojazdów znacząco wzrasta i tworzą się kilkukilometrowe zatory.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą w grudniu 2020 r. od dnia jej podpisania wykonawca ma 17 miesięcy na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji (zrid) oraz dziewięć miesięcy na zrealizowanie robót. Do czasu przeznaczonego na realizację robót nie będzie wliczany okres zimowy, liczony od 15 grudnia do 15 marca. Oznacza to, że zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2023 r.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl