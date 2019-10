Przemysł cementowy w Polsce: dowiedz się, dlaczego jest jednym z najnowocześniejszych w Europie

Beton cement i kruszywa, wykorzystywane są na wielu etapach budowy, zarówno domów jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, jak również infrastruktury drogowej. O tym, jak zmienia się branża przemysłu cementowego mówi Marcin Mądry, dyrektor Marketingu i Strategii Lafarge w Polsce

- Zrównoważone rozwiązania betonowe oparte o cement pomagają tworzyć lepszą infrastrukturę. Dlaczego? Beton zawiera tylko 10-15 proc. cementu, a w cyklu życia pochłania z powrotem 25 proc. CO2 wyemitowanego przy produkcji. Większość emisji w budynkach pochodzi z okresu eksploatacji, około 70-75 proc. Dobrze zaprojektowany budynek pod kątem parametrów energetycznych pozwala znacząco ograniczyć ilość emisji CO2 w jego cyklu życia. Temu służą właśnie nowoczesne produkty poprawiające termoizolację które wdrażamy w grupie LafargeHolcim, a które w przyszłym roku zadebiutują na polskim rynku. Inną drogą do redukcji emisji CO2 jest ograniczenie ilości stali w konstrukcji. Współpracując z naszymi klientami i partnerami zmniejszamy ilość stali poprzez zastosowanie włókien w fundamentach. W najbliższej przyszłości będziemy rozwijać nowe produkty, które będą wpływać na zrównoważony rozwój.- Dążymy do neutralności węglowej w budownictwie, zmniejszając ślad węglowy cementu, oraz promujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie jednego z najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych - betonu.Gospodarka obiegu zamkniętego - m.in rocznie przetwarzamy tyle odpadów komunalnych, ile wytwarzają mieszkańcy milionowego miasta, a także racjonalnie gospodarujemy wodą, wykorzystując ją w obiegach zamkniętych.Środowisko - nie tylko stale zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko, ale przede wszystkim staramy się tworzyć wartość dodaną dla przyrody: poprzez efektywną rekultywację gruntów oraz inwestycje w instalacje do powtórnego wykorzystania surowców.Społeczności – jesteśmy częścią społeczności lokalnych, w których prowadzimy działalność. Angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez programy WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. Tworzymy bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników i podwykonawców.W ostatnich latach skupiliśmy się na zrównoważonym budownictwie w infrastrukturze. Tutaj uwagę zwracamy na drogi betonowe. Obecnie realizujemy takie projekty na nowym odcinku autostrady A2 oraz wcześniej na obwodnicy Suwałk. Drogi betonowe to szczególnie istotny temat z kilku względów. Po pierwsze są trwalsze. Według danych Stowarzyszenia Producentów Cementu ich wytrzymałość jest od 2,5 do 3,5 razy większa, co zmniejsza liczbę remontów i utrudnień na drogach. Są one również odporne na rozjeżdżanie przez TIRy oraz powodują mniejsze zużycie paliwa o 2-3%.Drogi betonowe sprawdzają się też w trudnych warunkach pogodowych. Lepiej odbijają światło tworząc lepszą widoczność niż asfalt i doprowadzając do niższych kosztów oświetlenia. Według danych Portland Cement Assocation do oświetlenia 1 km drogi betonowej wystarczy 14 lamp, a nie 22 jak w przypadku innych dróg. Te niższe koszty zostały także podkreślone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach kryteriów wyboru nawierzchni.Pamiętajmy o tym, że nie jest to beton znany nam z dróg budowanych jeszcze w NRD, ale zupełnie nowa technologia. Beton ten nie pęka już po kilku latach, jest trwały przez co nie ma obaw, że będzie to droga, którą znamy z poprzedniej epoki.Na konferencji 4Buildings zaprezentujemy nową zrównoważoną ofertę dla budownictwa kubaturowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.