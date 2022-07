Przemysł ma alternatywę: fabryki bez ludzi lub większa współpraca człowieka z maszyną

- Proces automatyzacji i robotyzacji w ramach Przemysłu 4.0 cały czas się nasila. Coraz więcej będzie pracy dotyczącej planowania i rozliczania oraz programowania, utrzymywania i serwisowania urządzeń - mówi w rozmowie z WNP.PL Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji Fakro.

Jakie są potrzeby inwestycyjne Fakro w kwestii poziomu automatyzacji czy robotyzacji?

- Cały czas są duże. Ale te dwa zagadnienia bym oddzielił... Robotyzacja jest dla mnie pojęciem węższym, sporo procesów można doskonale zautomatyzować, nie instalując robotów.

Wiele obszarów w naszej firmie udało się zautomatyzować bez użycia robotów rozumianych jako urządzenia realizujące funkcje manipulacyjne względem kilku osi - w podobny sposób, jak to robi człowiek. Przykłady? Obróbka drewna czy produkcja szyb zespolonych.

Potrzeby związane z automatyzacją i robotyzacją dotyczą zarówno obniżenia pracochłonności, czyli tak naprawdę zmniejszenia kosztów, ale również poprawy ergonomii produkcji, czyli sprawienia, by praca była lżejsza.

Część procesów w firmie, których nie da się zautomatyzować całkowicie, to prace manualne. Ale da się je w znacznym stopniu tak usprawnić, by praca była łatwiejsza, ciekawsza i nie męcząca.

Jakie widzi pan ograniczenia w tej mierze?

- Jednym z ograniczeń, chociaż nie największym, są środki finansowe. W pierwszej kolejności automatyzowane są te procesy, dla których zwrot z inwestycji jest najlepszy.

W ostatnim czasie istotnym ograniczeniem pozostają zdolności produkcyjne dostawców technologii 4.0. Łańcuchy dostaw komponentów, w szczególności podzespołów elektronicznych, zostały częściowo zerwane, a terminy dostaw urządzeń się wydłużyły.

Zapytam systemowo: jaki wpływ na procesy produkcyjne zakładu mają przemiany związane z Przemysłem 4.0?

- Proces automatyzacji i robotyzacji w ramach Przemysłu 4.0 cały czas się nasila. Tendencją, którą widać wyraźnie, stała się zmiana charakteru pracy. Praca przesuwa się z hali do biura... Coraz więcej będzie pracy dotyczącej planowania i rozliczania oraz programowania, utrzymywania i serwisowania urządzeń.

W tym momencie pojawiają się zupełnie nowe wyzwania, których wcześniej nie było. Mam na myśli na przykład kwestię efektywności zarządzania i komunikacji pomiędzy osobami zatrudnionymi w różnych działach, komunikacji między produkcją a działami wspomagającymi.

Automatyzacja i digitalizacja powoduje, że wszystkie procesy w firmie są powiązane i współzależne; bez efektywnej komunikacji nie da się ich skutecznie usprawniać.

Jak może wyglądać najbliższa przyszłość w tym wymiarze?

- Tendencja jest zarysowana i nie wydaje się, aby przemysł poszedł w innym kierunku niż 4.0. A co może się zmienić? Prędkość wdrażania zmian, na które wpływa wiele czynników finansowych, ekonomicznych, gospodarczych czy politycznych. Wydaje się, że w przyszłości inicjatywy z kręgu 4.0 będą bardziej koncentrować się na stworzeniu przyjaznego miejsca pracy niż na redukcji zatrudnienia.

Jeżeli chodzi perspektywę dłuższą, na przykład za 20 lat, to ciężko przewidzieć, co dokładnie się wydarzy... Ścierają się dwie koncepcje. W ramach pierwszej budowane będą fabryki bez ludzi, "ze zgaszonym światłem". Druga, której jestem zwolennikiem, zakłada coraz większą współpracę pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Czy i w jakim stopniu problemy ostatnich lat (pandemia, wojna w Ukrainie) i spowodowane przez nie przerwy w łańcuchach dostaw miały wpływ na działanie firmy?

- Utrudnienia z łańcuchami dostaw pojawiły się, kiedy wybuchła pandemia, a pogłębiły się w trakcie wojny w Ukrainie.

Fakro jest firmą zwinną - potrafiącą stawiać czoła wyzwaniom oraz umiejącą dopasować się do nowej rzeczywistości, dlatego też staramy się dywersyfikować produkcję. Cały czas rozwijamy się oraz szukamy nowych dostawców, nowych łańcuchów dostaw. Unifikujemy produkty, by można było stosować materiały tego samego typu do różnych rozwiązań.

Generalnie udało się nam przejść przez ostatnie wyzwania suchą nogą, bez większych zawirowań.

Trudna sytuacja jest dopiero przed nami

Jakie będzie tempo wdrożeń nowych technologii w przyszłości?

- Na pewno wystąpią czynniki hamujące i napędzające. Czynnikiem zwalniającym tempo wdrożeń mogą być zerwane łańcuchy dostaw. Chodzi mi o dostawy komponentów do technologii, które potrzebujemy kupić. Zauważamy pewną niepokojącą zmianę - wcześniej dostawy takich urządzeń i rozwiązań były terminowe, teraz się znacznie wydłużyły; co więcej, ciężko jest uzyskać potwierdzenie terminu.

Dostawców technologii, którzy mogą przyjąć i zrealizować zamówienie, jest mniej i nawet jeżeli chcemy coś zautomatyzować, kupić urządzenie, mamy na to pieniądze - dzieje się to wolniej.

Drugim czynnikiem hamującym inwestycje w 4.0 jest prawdopodobieństwo wystąpienia czarnych scenariuszy, spadku sprzedaży, trudniejszych miesięcy czy lat. A jak wiadomo, w biznesie wszystkie ryzyka trzeba wziąć pod uwagę i się na nie odpowiednio wcześniej przygotować. W takiej sytuacji trzeba "zamrozić" gotówkę na gorszy czas, co powoduje zmniejszenie środków na inwestycje.

Wreszcie pandemia spowodowała chwilowy boom budowlany. Trzeba było zwiększać zdolności produkcyjne w szybkim tempie, przy jednoczesnym obniżeniu energii w planowanie automatyzacji czy robotyzacji.

Co z czynnikami przyspieszającymi?

- Widać wiele obszarów, w których nowe technologie wdrożono szybciej niż zakładano. Przykładem może być praca zdalna czy elektroniczny obieg dokumentów, które przed pandemią nie były tak powszechne, jak dzisiaj. Kolejny przykład to zastosowanie elementów sztucznej inteligencji w urządzeniach wykrywających wady czy niepożądane cechy drewna.

Utrzymuje się też jednak wiele niewiadomych, na przykład sytuacja w Ukrainie czy - szerzej - na całym świecie. Pytanie, jak to wszystko wpłynie na wdrażanie Przemysłu 4.0... Istotny wpływ mogą mieć tu brak rąk do pracy, bardzo duże ruchy migracyjne.

Krajowy rynek budowlany jest w tak trudnym położeniu, jak to się słyszy?

- Moim zdaniem trudna sytuacja dopiero przed nami. W czasie pandemii, kiedy przygotowywaliśmy czarne scenariusze spadku sprzedaży, już w lecie 2020 roku okazało się, że skutkiem pandemii jest wspomniany boom budowlany. Ludzie nie przeznaczali pieniędzy na wyjazdy czy wyjścia do restauracji, wydawali więcej na budowę czy remonty domów.

Dodatkowo, ponieważ spędzali więcej czasu w domu, potrzebowali "zagospodarować" więcej pomieszczeń. Były to na przykład poddasza, a co za tym idzie - zwiększył się popyt na okna dachowe, schody strychowe, dodatki, materiały budowlane. Efektem było to budowlane ożywienie, które trwało do maja tego roku. Teraz sytuacja zaczęła się zmieniać.

Jaki będzie stan gospodarki w najbliższym czasie?

- Żyjemy w czasach zmienności i nieprzewidywalności. To, co jest w miarę pewne, to sinusoida w branży budowlanej i w całej gospodarce.

Przez ostatnie dwa lata mieliśmy koniunkturę, w tym dobrą sytuację w budownictwie, w najbliższych miesiącach - z dużym prawdopodobieństwem - może nastąpić dekoniunktura, której głębokość jest trudna do przewidzenia. Na to wszystko nakłada się wysoka inflacja, która raczej nie zacznie szybko spadać...

Jak jaka jest w tym momencie waga kwestii pracowniczych?

- Są bardzo ważne. Technologie można kupić czy skopiować, ale kulturę organizacyjną w firmie trzeba wypracować, buduje się ją latami. Jest ona bardzo ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej, wzmacniania firmy i wspierania realizacji celów.

Dlatego równie dużą, a nawet większą wagę niż do technologii i automatyzacji, przywiązujemy do spraw pracowniczych, odpowiedniego kształtowania kultury organizacyjnej o wartości, którymi - jako pracownicy - kierujemy się na co dzień, do komunikacji z pracownikami i do informacji zwrotnej.

To ważne zwłaszcza dzisiaj, kiedy na rynek wchodzą nowe pokolenia pracowników, dla których szybki feedback jest czymś naturalnym. Tego bardzo oczekują.

Jak wygląda rynek pracy w miejscach, w których zatrudniacie?

- Nie mieliśmy nigdy większych problemów z pozyskaniem pracowników, dzięki temu, że mamy wypracowaną silną i stabilną markę pracodawcy. W bieżącym roku zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Forbesa tytułem „Najlepszy polski pracodawca 2022”, a w minionym roku Fakro zajęło pierwsze miejsce wśród przedsiębiorstw w branży budowlanej w rankingu 50 najlepszych pracodawców tygodnika "Wprost".

Większość naszych zdolności produkcyjnych jest zlokalizowanych w Nowym Sączu, w rejonie, w którym mieszka dużo aktywnych, wartościowych i pracowitych ludzi.

W innych regionach mamy mniejsze zakłady, jak w Mielcu czy Tymbarku, ale sytuacja jest tam podobna.

Jak wygląda działalność Fakro w Ukrainie?

- Nasze oddziały cały czas funkcjonują. Na początku wojny mieliśmy obniżenie poziomu produkcji o około 20 proc., na przykład z powodu godziny policyjnej i problemów z dojazdem.

Przejściowo wystąpił problem z dostępnością drewna czy stali, ale w tym momencie sytuacja się poprawiła.

Spółka zaangażowała się w pomoc Ukrainie. We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowaliśmy 9 transportów charytatywnych w rejony zagrożone wojną. Znaleźliśmy też bezpieczne zakwaterowanie dla rodzin naszych pracowników z zagrożonych terenów.

Nasze centrum logistyczne w jednym z naszych oddziałów zostało przekształcone w magazyn z pomocą humanitarną, która była dostarczana z Polski.

