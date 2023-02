Przemysł meblarski bije na alarm: Unia chce centralnego zarządzania lasami

Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) inicjatywy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki leśnej zagrażają bezpośrednio bytowi i funkcjonowaniu polskiej branży meblarskiej.

W sprawie zakusów Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej list do premiera Mateusza Morawieckiego wystosował Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Czytamy w nim o tym, że polskim producentom mebli, którzy i tak już dotkliwie odczuwają braki surowca związane z zakazem importu drewna i materiałów drewnopochodnych z Rosji i Białorusi oraz zmagają się z gospodarczymi konsekwencjami wojny, dodatkowo zaczynają zagrażać plany Brukseli.

- Z dużym niepokojem przyjmujemy do wiadomości, iż poza Strategią Leśną UE 2030 w ramach FIT for 55, która w sposób znaczący może negatywnie wpłynąć na pozyskanie surowca drzewnego w polskich lasach, Parlament Europejski rozważa także wprowadzenie rozwiązań, mających na celu centralne zarządzanie lasami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uważamy, iż takie podejście dla państw, w których mamy do czynienia z dominująca rolą lasów zarządzanych przez skarb państwa jest nie do przyjęcia - napisał Jan Szynaka, który jest także prezesem Grupy Meblowej Szynaka posiadającej 6 zakładów produkcyjnych.

Dobre doświadczenia we współpracy z polskimi leśnikami

Jednocześnie Izba wyraziła swoje poparcie dla stanowiska w tej sprawie Rządu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych. O polityce unijnej w zakresie m.in. Strategii Leśnej UE 2030, FIT for 55 oraz o projektach centralnego zarządzania polskimi lasami przez urzędników unijnych rozmawiano już w styczniu na spotkaniu branży drzewnej z Ministrem Edwardem Siarką.

W liście do premiera prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli podkreśla, że polska branża meblarska zawsze doceniała wkład polskich leśników w hodowlę i ochronę lasów. Zwraca uwagę, iż skuteczność ich działań znajduje odzwierciedlenie w stałym wzroście lesistości w Polsce od II Wojny Światowej.

- W naszej ocenie to właśnie polscy leśnicy, działający w kraju, znający lokalne realia, jak i zagrożenia, powinni decydować, co w zakresie hodowli i ochrony lasu jest najlepsze. Dlatego też nie zgadzamy się z tym, aby tego typu decyzje podejmowane były przez urzędników, którzy często nie mają z gospodarką leśną nic do czynienia lub nie znają realiów funkcjonowania gospodarki leśnej w poszczególnych krajach - przekonuje Szynaka.

Potrzebna koalicja z Szwecją, Litwą, Rumunią, Słowacją, Czechami, czy Bułgarią

Branża ma nadzieję, że polski rząd zawiąże w tej sprawie szerszą koalicję z państwami, w których znajdują się także lasy zarządzane przez skarb państwa (np. ze Szwecją, Litwą, Rumunią, Słowacją, Czechami, czy Bułgarią). Przedstawiciele przemysłu meblarskiego liczą, że przepisy, które stanowią poważne zagrożenie dla bytu ponad 32 000 firm meblarskich, zatrudniających blisko 200 000 osób, zostaną zablokowane i nie wejdą w życie.

