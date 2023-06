Przemyśl: Ogłoszenie przetargu na przebudowę i modernizację stacji postojowej PKP Intercity

380 mln zł ma kosztować przebudowa i modernizacja stacji postojowej PKP Intercity Przemyśl Bakończyce. To największa inwestycja PKP Intercity służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży – powiedział w poniedziałek Krzysztof Świerczek z zarządu firmy.

W poniedziałek na miejscu inwestycji w Przemyślu Bakończycach odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i szefa KPRM Marka Kuchcińskiego, poświęcona ogłoszeniu przetargu na realizację tej inwestycji.

Do 2025 roku na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce ma powstać ekologiczna myjnia całoroczna, a bocznica kolejowa zostanie przebudowana. Planowany koszt inwestycji to ponad 380 mln zł brutto.

Uczestniczący w konferencji prasowej członek zarządu PKP Intercity Krzysztof Świerczek podkreślił, że jest to największa inwestycja w historii PKP Intercity, służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie rozpocznie się wyłanianie wykonawcy inwestycji, a po jego wyłonieniu nastąpi jej realizacja. Zaprezentował także wizualizację obiektu.

"Bocznica w Przemyślu w perspektywie roku 2030 podwoi pracę przewozową (w stosunku do tego, co jest) na dzisiaj" - zapowiedział Świerczek. Zwrócił uwagę, że poprawią się też warunki pracy na stacji postojowej.

"Myjnia, którą wybudujemy będzie w pełni ekologiczna, wykorzystująca najnowsze technologie, pracująca w obiegu zamkniętym, oszczędzająca energię i wodę, i w pełni bezpieczna środowiskowo.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że polska kolej się zmienia, pojawiają się nowe przystanki, stacje kolejowe, przez co zmniejsza się wykluczenie komunikacyjne. "To ponad 100 kilometrów zmodernizowanych, przebudowanych czy odbudowanych linii kolejowych, po których od wczoraj jeżdżą na powrót pociągi. To kolejne miejscowości, które mogą się cieszyć z transportu kolejowego" - mówił minister.

Dodał, że nie tylko połączenia kolejowe, ale też infrastruktura kolejowa jest niezbędna do utrzymania właściwego poziomu usług. Jak wskazał, chodzi m.in. o wagony, ich czystość, obsługę i naprawę. Podkreślił, że to się zmienia w Przemyślu i w całym kraju.

"PKP Intercity podejmuje wyzwania w całym kraju, aby w nowoczesnych obiektach prowadzono kompleksowe serwisowanie pociągów. I taka właśnie powinna być polska kolej - doskonale przygotowana pod kątem infrastruktury, pod kątem taborowym, nowe pociągi, nowe wagony, nowe lokomotywy i miejsca, gdzie one są serwisowane i miejsca, w których są przygotowywane, aby przyjąć podróżnych" - podkreślił Adamczyk.

Szef KPRM Marek Kuchciński zwrócił uwagę, że polska kolej rozwija się nie tylko w głównych centrach komunikacyjnych, głównych miastach Polski, ale w całym kraju. Jak wskazał, najlepszym przykładem jest Przemyśl Bakończyce, "a więc miejsce, gdzie będzie budowana dobra instytucja, która będzie porządkowała, czyściła i będzie remontowała wagony Intercity". Dodał, że ta inwestycja cieszy go z dwóch powodów. Jednym z nich jest to, że powstanie ponad 150 nowych miejsc pracy.

"Po drugie, że Przemyśl staje się takim miejscem, z którego wyjeżdżają w różne części Europy pociągi, także międzynarodowe, i do którego przyjeżdżają, ale nie tylko z Europy Środkowej i Zachodniej, ale także z ambitnymi planami wyjazdów na wschód - do Kijowa, do Odessy, a całkiem prawdopodobne, że będziemy tym torem niebawem przez Malhowice, Zagórz, Medzilaborce (Słowacja-PAP) aż do Miszkolca (Węgry-PAP) wędrować i korzystać z usług linii kolejowej PKP" - powiedział Kuchciński.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl