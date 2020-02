Przenieść wielką hutę z Polski do Indii? Oni się tym zajmą

Wielką hutę czy każdy innych duży zakład możemy bez problemu przenieść na drugi koniec świata. Natomiast to jest tak, że te wielkie zakłady, które się przenosi - np. rafinerie, elektrownie czy stalownie - to są decyzje głównie polityczne, a nie ekonomiczne - mówi w rozmowie z WNP.PL Bartosz Świderek, współwłaściciel i wiceprezes spółki Pol-Inowex z Lublina, specjalizującej się w relokacjach przemysłowych na świecie.

Jaka jest dziś kondycja branży relokacji przemysłowych?



Bartosz Świderek, współwłaściciel i wiceprezes spółki Pol-Inowex: - To trudne pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi, ponieważ kondycję tej branży można definiować z wielu punktów widzenia i aspektów.





- Taką hutę czy każdy innych duży zakład byśmy bez problemu przenieśli, natomiast to jest tak, że te wielkie zakłady, które się przenosi, np. rafinerie, wielkie elektrownie czy stalownie – to są decyzje głównie polityczne, a nie ekonomiczne. Przy średnich projektach to są decyzje ekonomiczne, natomiast duże projekty są decyzjami politycznymi. Wymagają one dobrych kontaktów pomiędzy inwestorem a urzędnikami w danym kraju czy nawet politykami.My jak najbardziej jesteśmy w stanie przenosić instalacje każdego rodzaju, z każdego miejsca w prawie dowolne inne miejsce. Tutaj istotą jest bezpieczeństwo wykonywanej pracy w nowej lokalizacji. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę klimatu, to tutaj mam swoją opinię na ten temat. Wiele projektów relokacji przemysłowych do Afryki nie dochodziło do skutku ze względu na wstrzymanie finansowania. Ponieważ musimy być green-, low- i neutral-energy.Problem polega na tym, że w Europie produkujemy, powiedzmy, 100 jednostek CO2 na osobę, podczas gdy w Angoli jest to jedna jednostka CO2 na osobę. I teraz wstrzymując finansowanie projektu, być może wysokoemisyjnego, utrudniamy im rozwój gospodarczy. Żeby powstały biznesy i zakłady przemysłowe, żeby ta Afryka się mocniej rozwijała, potrzebuje stabilnej dostawy energii. A to może zapewnić węgiel, ropa lub gaz albo energia nuklearna. Energia odnawialna jest bardzo ważna, ale jest tylko częścią całego łańcucha dostaw.W Europie musimy jak najbardziej ograniczać emisję, natomiast musimy pozwalać krajom mniej rozwiniętym mimo wszystko emitować, bo żeby był przemysł, to musi być emisja.