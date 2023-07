Przenieśli handel materiałami budowlanymi do internetu i idą na giełdę

Zarówno Bezpieczny Kredyt 2 proc., jak i rozstrzygnięcie w sprawie kredytów frankowych może napędzić sprzedaż i koniunkturę w sektorze budowlanym. Rynek czeka także cyfrowa rewolucja i przejście dużej części sprzedaży materiałów budowlanych do internetu.

Ceny materiałów wykończeniowych kształtują się na poziomie o ok. 50 proc. wyższym niż w 2021 r., choć ich wartość spadła już o ok. 25 proc. w porównaniu ze szczytami z 2022 r.

Sektor sprzedaży materiałów budowlanych jest bardzo rozdrobniony. Spółka BeSoft stworzyła platformę internetową do handlu materiałami budowlanymi.

BeSoft prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania inwestora, rozważa także wejście na Giełdę Papierów Wartościowych.

Obecnie rynek budowlany płynie na fali wykończenia rozpoczętych w ubiegłych latach budów. Pomimo że ceny materiałów wykończeniowych dalej kształtują się na poziomie o ok. 50 proc. wyższym niż w 2021 r., ich wartość spadła już o ok. 25 proc. w porównaniu ze szczytami z 2022 r.

- Zarówno Bezpieczny Kredyt 2 proc., jak i rozstrzygnięcie w sprawie kredytów frankowych może na nowo napędzić sprzedaż i koniunkturę w sektorze budowlanym. Oba wydarzenia to zapowiedź napływu dodatkowych środków na rynek - mówi Michał Prałat, prezes Budio.pl, platformy, która powstała w wyniku transformacji cyfrowej Polskiej Dystrybucji Budowlanej oraz spółki BeSoft.

Digitalizacja handlu materiałami budowlanymi wciąż jest szczątkowa

Podkreśla, że branża budowlana jest jedną z najmniej zdigitalizowanych gałęzi gospodarki. Przedsiębiorstwa w sektorze wydają się zabetonowane z funkcjonującymi od lat procesami i standardami rodem z lat 90. Dziś przepaść powiększa się jeszcze dynamiczniej. Podczas gdy sztuczna inteligencja przyczynia się do rozwoju kolejnych obszarów, budowlanka stoi w miejscu. Dług technologiczny firm rośnie, a ich rentowność spada.

Do technologicznego zastoju branży przyczynił się także panujący w ostatnich latach boom, spotęgowany dostępnością tanich kredytów, który dodatkowo utwierdził podmioty na rynku w błędnym przekonaniu o skuteczności dotychczasowych rozwiązań i polityki handlowej. Obecnie większość firm stoi przed koniecznością weryfikacji swojego podejścia biznesowego i przystosowania się do nowej rzeczywistości.

- Kto nie zrozumie, jak bardzo zmienia się handel, ten szybko zniknie z rynku. Rewolucja technologiczna nie zatrzyma się tylko dlatego, że powiemy jej, że nie jesteśmy przygotowani, a nasz klient ma konserwatywne podejście do zakupów - podkreśla Michał Prałat.

Mocno rozdrobniony rynek, na którym działa 15 tys. firm

W Polsce funkcjonuje ok. 15 tys. lokalnych punktów handlowych. Rynek jest bardzo rozdrobniony. Każdy produkt jest sprzedawany wielokrotnie: od producenta przez dystrybutora do hurtowni budowlanej, która przekazuje go wykonawcom lub klientom indywidualnym.

Żaden dystrybutor nie oferuje najlepszych warunków handlowych w przypadku wszystkich produktów. Poszczególne firmy specjalizują się w określonym asortymencie. Jedna w ścianach, druga w dachach, kolejne dostarczają izolacje i chemię budowlaną. Ceny zmieniają się nawet w interwale tygodniowym. Hurtownie budowlane muszą kontaktować się z wieloma przedstawicielami, by uzyskać kompletną ofertę.

Najwięksi gracze na rynku mają skomplikowaną strukturę kosztów, co negatywnie wpływa na decyzyjność i uniemożliwia elastyczną reakcję na zmiany.

Na krok do przodu z sytuacji dużego rozdrobnienia rynku zdecydowała się spółka BeSoft, wcześniej Polska Dystrybucja Budowlana, która działała jako tradycyjny dystrybutor materiałów budowlanych.

Dotąd jej model biznesowy opierał się głównie na zakupie materiałów budowlanych od producentów oraz ich sprzedaży za pośrednictwem handlowców terenowych i zdalnych koordynatorów do niezależnych hurtowni budowlanych w całej Polsce.

Przejście z tradycyjnej działalności handlowej do internetu

W 2015 r. zarząd podjął decyzję o informatyzacji działalności firmy, w efekcie czego został wdrożony system SAP, a w kolejnych latach powstała spółka BeSoft, która nabyła wszystkie kompetencje niezbędne do wykorzystywania oprogramowania.

W wyniku współpracy obu spółek utworzono budowlaną platformę transakcyjną B2B budio.pl. W 2023 r. nastąpiło połączenie obu firm. W rezultacie powstała BeSoft.

- Zaczęliśmy od własnego zespołu IT, następnie zdigitalizowaliśmy wewnętrzne procesy handlowe, teraz nadszedł czas na cały rynek - wskazuje Rafał Gabler, wiceprezes spółki Budio.pl.

Do końca 2022 r. firma obsługiwała ok. 600 niezależnych punktów sprzedaży materiałów budowlanych. Dziś jest ich dwa razy więcej. Teraz 98 proc. transakcji odbywa się za pośrednictwem platformy.

- Na wzrosty ma wpływ przede wszystkim użyteczność platformy, jej interfejs konwersacyjny oraz możliwość implementacji i automatycznej kalkulacji warunków handlowych. Nad wszystkim czuwa zintegrowany z platformą autorski CRM, który zapewnia monitoring wskaźników i jednolity dostęp do informacji dla wszystkich interesariuszy procesu handlowego - ocenia Rafał Gabler.

Spółka rozważa różne drogi rozwoju. W grę wchodzi zarówno wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, jak i pozyskanie inwestora strategicznego. Obie drogi pozostają otwarte i cały czas prowadzone są rozmowy.

Jedną z dróg rozwoje jest też wejście na rynki zagraniczne.

- Rozpoczęliśmy działania handlowe w Niemczech, Ukrainie i Szwecji. Obecnie prowadzimy rozmowy z dostawcami domów prefabrykowanych i OZE - informuje Rafał Gabler.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl