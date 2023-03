Przepisy dotyczące zakupu mieszkań w ogniu krytyki

Zdanie Roberta Stachowiaka, prezesa deweloperskiej firmy SGI proponowane przepisy ograniczające nabywanie lokali mieszkalnych to ograniczenie wolności gospodarczej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaproponowało projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Wprowadza on ograniczenia w nabywaniu lokali mieszkalnych przez właścicieli, którzy mają ich co najmniej pięć. Po przekroczeniu tego limitu właściciel będzie mógł kupić maksymalnie jedno mieszkanie co 12 miesięcy. Nabycie kolejnych mieszkań przez taki podmiot będzie dodatkowo objęte wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tym momencie projekt ustawy przewiduje, że będzie to 6 proc.

Nowe przepisy były wielokrotnie krytykowane przez obserwatorów rynku.

Prezes deweloperskiej firmy SGI Robert Stachowiak uważa, że zaproponowane przepisy to ograniczenie wolności gospodarczej. - Teraz będziemy karać prywatne podmioty, obywateli za to, że są przedsiębiorczy, potrafią zarabiać i lokują środki w nieruchomościach? Co dalej? Gdzie zatem pójdą prywatne środki, jeśli nie sfinansują mieszkań w Polsce? Część osób wybierze inwestycję w mieszkania np. w Hiszpanii albo lokale komercyjne w kraju – analizuje Robert Stachowiak.

W jego ocenie interesującym rozwiązaniem byłoby zwolnienie z podatku funduszy REIT, które zobowiązałyby się w danym projekcie przeznaczyć np. 10 proc. lokali na wynajem na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu tego typu podmioty miałyby pewną przewagę na rynku, a indywidualnym inwestorom opłacałoby się lokować środki poprzez fundusz.

- Nawet jeśli dzisiaj fundusz podpisze umowę na zakup budynku w budowie, to formalna sprzedaż, przeniesienie własności następuje po oddaniu do użytkowania. Być może niektóre podmioty zdecydują się nabywać projekty w budowie, ale będzie to skomplikowane pod kątem przeniesienia wszystkich decyzji, uzgodnień na nowego inwestora – wyjaśnia prezes SGI.

I dodaje, że inną opcją może być zakup przez inwestora spółki celowej, w której jest działka, budynek. Istnieje jeszcze możliwość zakupu przez fundusz nie tyle pojedynczych, wydzielonych mieszkań, ale całej nieruchomości bez wydzielania lokali.

