Przetarg na kompleksową dokumentację dla rozbudowy Zakopianki

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy 4-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 7, czyli Zakopianki w Głogoczowie k. Krakowa. W efekcie modernizacji mają zostać zlikwidowane niebezpieczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, zadanie objęte przetargiem zostało podzielone na trzy etapy.



Etapy I oraz II obejmują opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Trzeba także przygotować dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, geofizyczną i program funkcjonalno-użytkowy.



Etap III jest przeznaczony na udzielanie odpowiedzi oferentom już na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.



Według GDDKiA, wszystkie te czynności wyłoniony wykonawca będzie musiał zrealizować w ciągu 35 miesięcy.



- Jeżeli dla inwestycji będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko ten czas może się wydłużyć do 41 miesięcy - wskazała Mikrut.



Jak zaznaczyła, głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona nastąpić poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych jakimi są trzy kolizyjne skrzyżowania drogi krajowej nr 7 oraz przejść dla pieszych przez tą drogę. Zakładana jest likwidacja zjazdów i budowa dodatkowych jezdni w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych.



- Poprawi to przepustowość i bezpieczeństwo na DK7, ponieważ ruch tranzytowy zostanie odseparowany od ruchu lokalnego. Nastąpi korekta nienormatywnego łuku i tym samym poprawiona zostanie geometria drogi krajowej. Powstaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających na skrzyżowaniach w prawo - oceniła przedstawicielka GDDKiA.



Według danych zarządcy dróg w ciągu ostatnich pięciu lat ruch na dwupasmowym odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem wzrósł o 29 proc. Na odcinku Kraków-Mogilany wynosi blisko 57,5 tys. pojazdów średnio na dobę, a dalej do Głogoczowa ponad 52 tys. poj./dobę. Na wzrost ruchu lokalnego duży wpływ ma rozwój budownictwa jednorodzinnego na południe od Krakowa i lokalizacja firm przy popularnej Zakopiance.

