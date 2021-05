Przetarg na najważniejszy węzeł kolejowy CPK rozstrzygnięty

Oferta konsorcjum spółek Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie prac przygotowawczych dla węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Dalekobieżne i lokalne

linii nr 85 z Warszawy w kierunku Łodzi, Sieradza, Wrocławia i Poznania (w ramach tzw. szprychy nr 9),

linii nr 5 w kierunku Płocka, Włocławka, Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia (w ramach szprychy nr 1),

linii nr 4 (Centralnej Magistrali Kolejowej) w kierunku Katowic i Krakowa (w ramach szprychy nr 7),

linii nr 88 w kierunku Warki, Radomia, Sandomierza i Rzeszowa (w ramach szprychy nr 6),

linii nr 1 w kierunku Częstochowy, Opola i Kłodzka (w ramach szprychy nr 8),

linii nr 3 w kierunku Kutna i Konina (w ramach szprychy nr 10).

Na liniach wchodzących w skład węzła CPK pociągi będą mogły się rozpędzać do maksymalnie 250 km/godz. Na potrzeby systemu dużych prędkości CPK projektanci zakładają zastosowanie zasilania 25 kV AC. W przypadku układu relacji regionalnych zostanie zastosowane 3 kV DC lub 25 kV AC.Następnym etapem prac przygotowawczych - po wykonaniu STEŚ - będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego.Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK przewiduje, że węzeł zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r., tak aby zapewnić szybkie połączenia kolejowe wraz z uruchomieniem Portu Solidarność.Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.Węzeł CPK będzie zlokalizowany na styku najważniejszych linii kolejowych w Polsce, w tym:- Na budowie węzła CPK skorzystają nie tylko pasażerowie połączeń dalekobieżnych. Korzyści odczują też użytkownicy tras regionalnych i aglomeracyjnych. Powstaną bowiem dogodne relacje łączące m.in. Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew i Błonie z Warszawą i z planowanym lotniskiem, a regionalne ekspresy zapewnią szybkie połączenia z miastami zachodniego Mazowsza (np. Płock) i woj. łódzkiego - zapowiedział inwestor.Dodał również, że jest na końcowym etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych.