Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Sztabina rozstrzygnięty

Oferta firmy Budimex z kwotą 134,8 mln zł brutto jest najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sztabina na dk 8 Białystok-Augustów (Podlaskie) - poinformował w czwartek dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

To drugi w ostatnim czasie wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę obwodnicy z listy pięciu inwestycji, które w Podlaskiem będą budowane z rządowego programu budowy stu obwodnic na lata 2020-2030.

GDDKiA w Białymstoku wybrała już taką ofertę dla obwodnicy Suchowoli, również na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów. Wykonawcą obwodnicy Suchowoli również ma być firma Budimex SA.

W przetargu na obwodnicę Sztabina GDDKiA wybierała spośród czterech ofert. Oferta Budimeksu była najtańszą. GDDKiA informowała wcześniej, że wartość tego zamówienia była szacowana na 242,2 mln zł. Przetarg był ogłoszony pod koniec grudnia 2020 r., oferty otwarto w lutym 2021 r.

Obwodnica Sztabina ma mieć 4,2 km i będzie omijać tę miejscowość od wschodu. Nie będzie to droga ekspresowa, a jednojezdniowa. Jak już wcześniej informowali drogowcy, obwodnica ma się zacząć rondem ok. 350 m przed rzeką Biebrzą, a zakończyć włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 8 w rejonie Nowej Cegielni. Nad doliną Biebrzy planowana jest estakada. Drogowcy zapowiadali wcześniej, że obwodnica ta będzie budowana w latach 2023-2025.

W ramach rządowego programu budowy stu obwodnic, na dk 8 w Podlaskiem ma także jeszcze powstać obwodnica miejscowości Białobrzegi. Głównym celem budowy tych tras na dk8 jest wyprowadzenie ciężkiego i uciążliwego ruchu z tych miejscowości, a przez to także zwiększenie bezpieczeństwa.

W Podlaskiem, w rządowym programie budowy stu obwodnic, oprócz budowy trzech obwodnic na dk8 Białystok-Augustów jest także budowa tzw. wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz budowa nowej obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

