Przetarg na realizację wyjątkowo trudnego odcinka Via Carpatii

To przedostatni odcinek Via Carpatii pomiędzy Rzeszowem i Barwinkiem, na który GDDKiA szuka wykonawców w formule Projektuj i buduj. Oferty można składać do 11 maja br. S19 między Domaradzem a Iskrzynią będzie przebiegała przez obszary o szczególnie trudnej, skomplikowanej budowie geologicznej i dużej zmienności warunków gruntowych.

169 km Via Carpatii na Podkarpaciu

- Teren inwestycji to obszar o znacznym zaangażowaniu geodynamicznym oraz dużej powierzchni zajętej przez obszary predysponowane do powstawania osuwisk. Rozwojowi lokalnych procesów erozyjnych towarzyszą liczne osuwiska. Łącznie na tym odcinku S19 wydzielono aż osiem obszarów osuwiskowych oraz predysponowanych osuwiskowo. Niektóre formy są złożone co oznacza, że w jednym osuwisku mamy strefy o różnym stopniu aktywności. W wyniku zaburzenia równowagi poprzez np. prowadzenie prac budowlanych na dużą skalę, może nastąpić uaktywnienie się osuwisk. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych – czytamy w komunikacie GDDKiA.Dlatego w ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ponad 1200, o łącznym metrażu ok. 15 000 mb i głębokości od 1,2 do 42 m. Wykonano również ok. 525 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2 250 mb i głębokości od 0,6 do 18,25 m.Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:* 75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe),* 50,5 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),* 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia i Dukla - Barwinek, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik - Lutcza).