Przetarg na zachodnią obwodnicę Szczecina w połowie 2021 r.

W połowie 2021 r. ogłosimy przetarg na zachodnią obwodnicę Szczecina – zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ta wyczekiwana w stolicy Pomorza Zachodniego droga będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską.

"W 2018 r. zapewniliśmy środki finansowe na badania geologiczne, które pozwalają na przygotowanie zachodniej obwodnicy Szczecina" - powiedział podczas wideokonferencji w Szczecinie Adamczyk. "Te prace się zakończyły. W połowie br. ogłosimy przetarg na realizację zachodniej obwodnicy Szczecina" - dodał Adamczyk.

Obwodnica to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie - powiedział dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. "To jest ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej. Bardzo ważna z perspektywy mieszkańców. Ta inwestycja pozwoli komfortowo wjeżdżać i wyjeżdżać z miasta" - dodał.

"Ważnym elementem inwestycji jest również tunel, który będzie najdłuższym tunelem w Polsce" - kontynuował Lendner. Jak dodał, "tunel będzie miał 5 kilometrów długości tak, aby zakłady chemiczne w Policach mogły współistnieć z zachodnią obwodnicą Szczecina".

Zachodnia obwodnica Szczecina będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3 i A6, poprawiając w znaczny sposób skomunikowanie Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Obecnie, by dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ trzeba przejechać prawie 60 kilometrów, w tym przez centrum Szczecina. Po powstaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach.