Przetargi na budowę ponad 70 km drogi S74

Przetargi na realizację trzech odcinków drogi S74 w woj. świętokrzyskim ogłosiła w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrekcja zakłada, że drogą ekspresową S74 będziemy jeździć pod koniec 2026 r. - podano.

Dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA Krzysztof Strzelczyk poinformował w poniedziałek, że przetargi na zaprojektowanie i budowę drogi S74 dotyczą trzech odcinków.

To odcienki od Mniowa do granicy z woj. łódzkim, oraz dwóch odcinków na wschód od Kielc: z Cedzyny do Łagowa (wraz z obwodnicą Łagowa) i z Łagowa do Opatowa.

"To ponad 70 km drogi ekspresowej S74. Te zadania mają zostać wykonane w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcami. Zakładamy, że drogą ekspresową S74 będziemy jeździć pod koniec 2026 roku" - powiedział w Piórkowie dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz poinformował, że dla dwóch kolejnych odcinków S74 wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Chodzi o obwodnicę Opatowa w ciągu DK9 i S74 oraz łącznik północny do obwodnicy w ciągu DK74. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.

S74 zapewni połączenie z węzłami autostradowymi w woj. łódzkim oraz wyprowadzi ruch ciężki z wielu miejscowości

W poniedziałkowej konferencji uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści PiS: Anna Krupka, Piotr Wawrzyk i Krzysztof Słoń. Zwracali uwagę, że trasa S74 zapewni połączenie z węzłami autostradowymi w woj. łódzkim oraz wyprowadzi ruch ciężki z wielu miejscowości, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo podróżnych i komfort życia mieszkańców.

Realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych droga ekspresowa S74 połączy w przyszłości województwa: łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, poprawiając także skomunikowanie z woj. lubelskim.

W poniedziałek do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowano ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 76 km. Po zakończeniu procedur przetargowych realizowane będą odcinki: granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów o długości ok. 27,5 km, Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa o długości ok. 30 km, oraz Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa o długości ok. 18,3 km.

rRealizacja w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych

Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie "projektuj i buduj" w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.

Dodatkowo w bieżącym kwartale rozpoczną się roboty budowlane obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie "projektuj i buduj" planowane jest w pierwszej połowie 2025 r. W drugiej połowie 2025 r. powinny się zakończyć roboty budowlane dla odcinka S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok. 14 km). Obecnie trwają prace projektowe.

Z kolei w ubiegłym tygodniu GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie pięciokilometrowego odcinka S74 węzeł Kielce Zachód - Kielce. Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2026 r.

Natomiast w październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 Opatów - Nisko.

