Przetargi na kolei bez gwarancji daty finansowania, ale i tak z dobrą oceną

PKP PLK mają ogłosić w bieżącym roku przetargi o łącznej wartości kilkunastu mld zł. Rozpoczęto już 9 postępowań na kwotę około 10 mld., ale nie ma jeszcze stuprocentowej gwarancji, w jakim czasie będzie zapewnione finansowanie, a co za tym idzie - realizacja kontraktów - mówi Wiesław Nowak, prezes ZUE, spółki, która jest jednym z liderów polskiego rynku usług budowy infrastruktury kolejowej i tramwajowej. - Osobiście, mimo braku tej pewności, ogłoszenie postępowań oceniam pozytywnie.

Brak porozumienia z Unią Europejską w zakresie planowanych inwestycji infrastrukturalnych na kolei oznacza częściowe wstrzymanie ogłaszania przetargów na nowe kontrakty - podkreśla Wiesław Nowak.

ZUE posiada portfel zamówień o wartości około 1,5 mld zł. Startuje w kolejnych przetargach kolejowych oraz tramwajowych w miastach. Liczy na nowe zlecenia.

- Jeśli tylko okoliczności rynkowe na to pozwolą, chcemy wejść na rynki zagraniczne i tam wykorzystywać nasz specjalistyczny sprzęt, a przede wszystkim kompetencje projektowe i wykonawcze nabyte przy realizacji kontraktów w Polsce - mówi prezes zarządu ZUE.

Czy zauważalne jest zmniejszenie liczby ogłaszanych przetargów na duże infrastrukturalne kontrakty kolejowe?



Wiesław Nowak: - W ubiegłym roku były zapowiedzi ogłoszenia przetargów za kilkanaście miliardów złotych na rynku kolejowym, ale ostatecznie skończyło się na przetargach za kilka miliardów. To jednak pewna zmiana, która oznacza, że mamy od minionego roku do czynienia z luką inwestycyjną.



Rozjazd między oczekiwaniami rynku wykonawców, planowaniem potencjału, a realnym portfelem zleceń do późniejszej realizacji jest duży. To - w dużej mierze - efekt braku porozumienia w zakresie finansowania planowanych inwestycji z Unią Europejską.



Stabilne finansowanie, przewidywalny rynek zleceń - tak to oceniam - to kluczowe czynniki dla stabilności rynku. Przy czym dotyczy to tak sytuacji obecnej, jak i przyszłości. To bardzo istotne, patrząc pod kątem stabilizacji na rynku i długoterminowego planowania. Plany są ambitne, w obecnej bowiem dekadzie polska infrastruktura kolejowa ma kontynuować proces głębokiej modernizacji i dostosowania się do nowoczesnych europejskich standardów.

KPO naturalnym wsparciem finansowym projektów rozwojowych

A jak przedstawia się teraz sytuacja na rynku przetargów?



- Jak już wspomniałem, nie da się ukryć, że Krajowy Plan Odbudowy i nowa perspektywa unijna są naturalnym wsparciem finansowym projektów rozwojowych. A w przypadku inwestycji kolejowych to podstawa finansowania.



Plany są ambitne i optymistyczne. PKP PLK mają ogłosić w bieżącym roku przetargi o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych. Mówimy zatem o znaczących kwotach. Rozpoczętych zostało 9 postępowań na kwotę około 10 mld zł. Ale nie ma na ten moment jeszcze stuprocentowej gwarancji, w jakim czasie będzie zapewnione finansowanie, a co za tym idzie - realizacja kontraktów.



Osobiście, mimo braku tej pewności, ogłoszenie już tych postępowań oceniam pozytywnie. Pozwoli to jednak uniknąć „spiętrzenia” wielu postępowań w tym samym okresie, rozłoży w czasie przygotowanie ofert (co nie jest rzeczą prostą) i zapobiegnie kumulacji rozstrzygnięć, co w naturalny sposób powinno ograniczyć „wojnę cenową”.



W jakim stopniu obecny poziom inflacji i problemy związane ze wzrostem kosztów pracy, nośników energetycznych czy zaburzeniem łańcucha dostaw wpływają na bieżące działanie spółki?



- Wspomniane czynniki realnie występują - i tali stan powszechnie dotyka wszystkie podmioty na rynku, w tym ZUE także. Chciałbym jednak powiedzieć, że nie jest to pierwsza sytuacja z radykalnym wzrostem cen czynników wytwórczych, choć ta jest o największej skali.

