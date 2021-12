Przy lidzbarskim zamku odtworzone zostaną ogrody biskupa Ignacego Krasickiego

Przy zamku w Lidzbarku Warmińskim odtworzone zostaną ogrody biskupa Ignacego Krasickiego. Posadzone zostaną drzewa i kwiaty, które mają przyciągnąć turystów zwiedzających zamek, nazywany perłą architektury gotyckiej.

W sobotę zainaugurowano rozpoczęcie konserwacji i restauracji XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim. Koszt prac to prawie 17,5 mln zł. Środki pochodzą z Funduszy Norweskich.

Kierownik Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim Małgorzata Jackiewicz-Garniec powiedziała PAP, że w wyniku prac zamek i jego otoczenie zyska nowy wygląd.

"Miejsce, gdzie teraz znajduje się parking, przeobrazi się w ogrody biskupie. Zaprojektowaliśmy go zgodnie z przekazami historycznymi, których jest jednak niewiele. Chcieliśmy bardzo odtworzyć ogród na podstawie dziennika sekretarza bp Krasickiego. Od strony zachodniej znajdować się będzie w odtworzonym ogrodzie +encyklopedia drzew+ a od strony wschodniej +teatr kwiatów+" - powiedziała Małgorzata Jackiewicz-Garniec.

Wykonane zostaną nasadzenia takich gatunków, jakie mogły rosnąć w XVIII w. Będą lipy, klony i miłorząb- ulubiony gatunek Krasickiego. Teatr kwiatów będzie skomponowany w stylu barokowym i w taki sposób, by roślinami pokazane zostały cztery pory roku. W magazynach lapidarium zamku lidzbarskiego znajdują się trzy rzeźby ogrodowe. Można przypuszczać, że mogły zdobić ogrody. Po konserwacji tam się właśnie znajdą. Unaocznione zostaną reliktów dwóch pałaców nowożytnych.

Podczas konserwacji wyremontowany zostanie most nad suchą fosą. Dokończona zostanie iluminacja zewnętrzna, dzięki której zamek w porze wieczornej i krótkiego dnia +rozbłyśnie+.

We wnętrzu odrestaurowana zostanie kuchnia zamkowa i w gotyckiej przestrzeni przygotowana zostanie część wystawiennicza pokazująca dzieje kuchni zamku lidzbarskiego. Będzie możliwość organizowania seminariów, spotkań i konferencji. W przyziemiu w dawnych toaletach sierocińca przygotowana zostanie wystawa pokazująca dzieje tej placówki. Na zamku od połowy XIX wieku do lat 30 XX w. działał sierociniec powołany po pandemii cholery na Warmii.

Kolejna wystawa prezentująca artefakty i zabytki archeologiczne będzie znajdować się w wyremontowanych piwnicach. Do organizacji warsztatów posłuży sala edukacyjna w dawnej sali kinowej. Zakonserwowane zostaną polichromie w ufundowanym przez Ignacego Krasickiego tak zwanym kredensie zamkowym. Wnętrza zyskają też nowe oświetlenie w przestrzeniach wystawienniczych. Będzie ono tak zaprojektowane, by nie burzyć średniowiecznego wyrazu zamku. Zainstalowany zostanie też nowoczesny monitoring. Prace potrwają do 2024 roku.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim zwiedziło w tym roku ok. 50 tys. osób. Dyrekcja podkreśla, że na ruch turystyczny wpływ miała pandemia.

autor: Agnieszka Libudzka

