Przybywa chętnych na Bezpieczny kredyt 2 proc. Pojawiają się problemy

W ciągu dwóch miesięcy obowiązywania przepisów ustawy o Bezpiecznym kredycie 2 proc. złożono w bankach około 36 tysięcy wniosków. Czas na podjęcie decyzji wydłużył się do trzech miesięcy.

W okresie pierwszych dwóch miesięcy obowiązywania programu Bezpieczny kredyt 2 procent złożono 36 tysięcy wniosków.

Według resortu rozwoju i technologii średnia wartość pożyczki hipotecznej wyniosła 373 tysiące złotych

Ze względu na brak rzeczoznawców i ekspertów do oceny zdolności finansowej klientów rozpatrywanie wniosków wydłużyło się do 3 miesięcy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządowymi 1 lipca tego roku zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na uzyskanie w bankach kredytów hipotecznych, które będą miały dziesięcioletnią gwarancję stałego oprocentowania w wysokości 2 procent.

Państwo, w ramach środków zawartych w budżecie, będzie dopłacać różnicę powyżej 2 procent a potencjalni pożyczkobiorcy poniosą tylko dodatkowe koszty w postaci opłat bankowych i ubezpieczenia kredytu.

Osoby w wieku do 45 lat mają ogromną szansę na skorzystanie z programu Bezpieczny kredyt 2 procent

Zgodnie z przyjętymi założeniami do udziału w programie kwalifikują się osoby do 45 roku życia. Dla singli możliwe jest uzyskanie pożyczki do 500 tysięcy złotych, dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko kwota jest podwyższona do 600 tysięcy złotych.

W zapisach brak jest limitu ceny za metr kwadratowy kupowanego mieszkania lub domu, możliwe jest także przeznaczenie pozyskanych środków na dokończenie własnej budowy lub wyposażenie techniczne domów.

Dla chętnych, którzy chcą kupić mieszkania ustalono dopuszczalny wkład własny na poziomie 200 tysięcy. Pożyczki w banku mają gwarancje wystawiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla instytucji finansowych biorących udział w tym rządowym projekcie mieszkaniowym.

Ze względu na duże zainteresowanie na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać co najmniej 3 miesiące

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie resortu rozwoju i technologii, w okresie dwóch miesięcy obowiązywania nowych przepisów chętni złożyli około 36 tysięcy wniosków. W tym czasie udało się pozytywnie zweryfikować 3,9 tysięcy dokumentów i potwierdzić umowy przedwstępne podpisane z deweloperami. Z tego w lipcu tego roku około 800.

Osoby te już otrzymały przyznane środki. Jednak pojawiły się także problemy, których wcześniej nie zakładano. Przede wszystkim brakuje rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości i weryfikacji przedstawionych dokumentów. Już teraz czas oczekiwania na decyzję wydłużył się do co najmniej 3 miesięcy.

W miarę napływania kolejnych wniosków można się spodziewać dalszych opóźnień. Ma to kapitalne znaczenie dla przyszłych właścicieli, ponieważ w wielu miastach, zwłaszcza tych większych zaczyna brakować mieszkań. Rosną także ich ceny. Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, średnie wskaźnikowe ceny za metr kwadratowy rosły w ciągu pierwszych dwóch kwartałów tego roku o prawie 5 procent.

Największe wzrosty odnotowano w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Poznaniu. W tych częściach kraju mieszkania, które spełniają wymogi programu Bezpieczny kredyt 2 procent, stanowią obecnie zaledwie 20 procent lokali dostępnych na rynku. Niewiele lepiej jest w przypadku lokali kupowanych na rynku wtórnym.

Średnia wartość przyznanej pożyczki na zakup domu lub mieszkania wyniosła 373 tysiące złotych

Z informacji resortu rozwoju i technologii wynika, że w okresie minionych dwóch miesięcy zawarto 3,9 tysięcy umów na kwotę około 1,46 miliarda złotych. Oznacza to, że średnia kwota przyznanego kredytu wyniosła 373,5 tysiąca złotych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w terminie 24 miesięcy od nabycia prawa do lokalu lub zakończenia budowy domu, potwierdzonego odbiorem technicznych należy się wprowadzić. W przeciwnym wypadku dopłaty do kredytu automatycznie wygasają, a kwoty udzielonych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi na konto Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z naliczonymi za ten okres ustawowymi odsetkami.

Warto podkreślić, że stopa procentowa bezpiecznego kredytu jest stała i ustalana z góry na kolejnych 60 miesięcy, a następnie zostanie zaktualizowana. Trzeba także pamiętać, że domu lub mieszkaniu, które jest włączone do programu nie można zarejestrować jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zanim złożymy dokumenty w sądzie, warto zapoznać się z bardzo twardymi zasadami obowiązującymi pożyczkobiorców

Jeśli okaże się, że nabędziemy prawo do innego lokalu na przykład w wyniki spadku lub w innych okolicznościach, to konieczny będzie zwrot różnicy. Nie będziemy także mogli wyjechać do pracy za granicą na okres 12 miesięcy. Te dane będą weryfikowane przy okazji rocznych rozliczeń PIT.

Bezpieczny kredyt 2 procent jest programem ułatwiającym uzyskanie własnego mieszkania dla osób, które do tej pory nie spełniały kryteriów ustalanych przez banki. Dopłata z budżetu państwa jest rozwiązaniem pozwalającym wyeliminować wiele barier.

