Przychody Mostostalu Warszawa rosną, zysk jednak spada

Czołowa firma budowlana Mostostal Warszawa podał wyniki finansowe po trzech kwartałach obecnego roku. Firma jest na plusie choć widoczny jest spadek zysku.

Po trzech kwartałach Mostostal miał przychody ze sprzedaży na poziomie nieco ponad 1,17 mld złotych. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego oznacza to wzrost o niespełna 289m mln zł.

Wzrósł również zysk operacyjny firmy. Wyniósł on po trzech kwartałach 32,64 mln zł. tymczasem przed rokiem było to 29,14 mln zł.

To co może spółkę martwic to jednak pomimo większej sprzedaży malejący zysk netto. W pierwszych trzech kwartałach roku, Mostostal Warszawa zarobił „na czysto” 11,69 mln zł. tymczasem rok temu było to minimalnie ponad 18,5 mln zł.

Obecny portfel zamówień spółki to niespełna 3,4 mld zł.

Mostostal Warszawa należy do grona największych firm budowlanych w naszym kraju. Spółka jest generalnym wykonawcą, realizującym inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i poza granicą.

Głównym akcjonariuszem firmy, jest hiszpańska Acciona Construccion. Posiada ona 62,13 proc. akcji Mostostalu Warszawa.

Sam Mostostal Warszawa jest jedynym właścicielem Mostostalu Kielce, AMK Kraków i Mostostal Power Development. Spółka posiada także 53,21 proc. udziałów w Mostostalu Płock.

