Przygotowania do elektryfikacji trasy kolejowej Korsze-Giżycko

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że po 2023 roku rozpocznie się elektryfikacja linii kolejowej łączącej Korsze z Giżyckiem - aby zrealizować to zadanie ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Prace trwają już na odcinku od Giżycka do Ełku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały w komunikacie, że przygotowując się do przebudowy linii Korsze-Giżycko rozpisano przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka. Liczy on około 50 km. Po przeprowadzeniu tych prac nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co skróci czas przejazdu. "Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że oferta podróży może być bardziej atrakcyjna, będzie mogło jeździć więcej pociągów" - podała spółka w komunikacie.

Obecnie modernizowany jest już inny odcinek trasy Ełk-Korsze tj. z Ełku do Giżycka. Wykonawca gromadzi tam materiały i przygotowuje teren pod przyszłe prace. Specjalny sprzęt będzie montował fundamenty pod słupy, na których finalnie rozwieszona będzie sieć trakcyjna. Demontowana jest stara infrastruktura na stacjach i przystankach. Roboty na odcinku Ełk-Giżycko mają się zakończyć do I kw. 2024 roku.

Wartość prac to 649 mln zł netto, z czego 499 mln zł zapłaci Unia Europejska. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

Po zakończeniu robót na obu odcinkach pociągi z Korsz do Ełku mają jechać z dwukrotnie większą, niż dzisiaj, prędkością - z 80 km/h do 160 km/h. "Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut" - podała spółka.

Planowana inwestycja zakłada, że podróżni zyskają dostępniejsze 4 stacje (Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze) i 5 przystanków (Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn, Linkowo). Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W ramach inwestycji wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. "Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa 38 przejazdów kolejowo-drogowych i 84 obiektów inżynieryjnych m.in. mostów i wiaduktów. Przewidziano wiadukt drogowy w Sterławkach Wielkich. Sprawny ruch pociągów umożliwi lokalne centrum sterowania w Korszach" - podało PKP PLK.

