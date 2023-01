Przyszłość budownictwa i nieruchomości na 4 Design Days 2023

Nowatorskie technologie budowlane, efektywność energetyczna, energia odnawialna oraz inteligentne budynki – między innymi o tym rozmawiać będą w trakcie 4 Design Days architekci, inwestorzy, producenci i przedstawiciele władz samorządowych.

To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości.

4 Design Days 2023 odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapisy na wydarzenie trwają jeszcze tylko do środy 25 stycznia 2023 r., do godz. 15:00. Zarejestrować można się tutaj.

Przed uczestnikami cztery dni interesujących i inspirujących rozmów.

4 Design Days to cykliczna impreza organizowana od 2016 roku przez Grupę PTWP. Co roku przyciąga do Międzynarodowego Centrum Kongresowego osoby zainteresowane tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze i designie oraz na rynku nieruchomości i wyposażenia wnętrz. W tym roku wiele debat poświęconych będzie budownictwu przyszłości.

W programie pierwszego dnia wydarzenia znalazła debata pt. Budynki napędzane zieloną energią. Jak nowoczesne technologie skracają drogę do efektywności energetycznej budynków i wnętrz (26 stycznia 2023 r. | 12.30-14.00)

O rozwoju technologii, kosztach ekorozwiązań i ich skuteczności rozmawiać będą:

Jarosław Fiutowski, członek zarządu Ghelamco Poland

Łukasz Jankowski, Head of Origination Respect Energy

Bartłomiej Kisielewski, partner Horizone Studio

Kamil Wiśniewski, architekt Akademii Zdrowego Budownictwa

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes DMDmodular

Moderacja: Tomasz Bradecki, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Cyfryzacja budownictwa w Polsce. To już się dzieje

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o przełomie na drodze do cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. Tak określa powołanie przy ministerstwie grupy roboczej ds. modelowania informacji o budynkach BIM. Czy możemy już mówić o kamieniu milowym we wdrażaniu tej technologii? M.in. o tym dyskutować będą podczas debaty pt. Na cyfrowych torach BIM (26 stycznia 2023 r. | 12.30-14.00):

Piotr Buśko, Studio Arkada

Grzegorz Kłoda, architekt, założyciel GK-Atelier

Marek Salamak, profesor Katedry Mechaniki i Mostów, Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

Kamil Stolarski, radca prawny, partner zarządzający SMW Legal, Stowarzyszenie buildingSMART Polska

Aleksander Szerner, ekspert rynkowy ds. BIM, prezes Stowarzyszenia BIM

Maciej Zuber, właściciel Archas Design Maciej Zuber, pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. BIM

Kolejna z debat, które odbędą się pierwszego dnia 4 Design Days, poświęcona będzie nowym materiałom i technologiom budowlanym, które pozwalają na wdrażanie w procesie inwestycyjnym zasad gospodarki obiegu zamkniętego. O tym, na jakimi poziomie jest ekoświadomość w branży budowlanej podczas dyskusji pt. By budynek nie był odpadem (26 stycznia 2023 r. | 14.45-16.15) debatować będą:

Marek Gachowski, architekt, urbanista ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze

Damian Fituch, dyrektor zarządzający JUNG POLSKA, prezes Stowarzyszenia KNX POLSKA

Alicja Kuczera, CEO Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, przewodnicząca Europe Regional Network (europejska część World Green Building Council)

Oskar Lewandowski, Project Architect DARK Arkitekter Polska

Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects

Maciej Jakub Zawadzki, główny architekt, właściciel MJZ studio

Przyszłość budownictwa, przyszłość architektury, to przyszłość miast

Drugi dzień 4 Design Days przyniesie kolejną porcję ciekawych rozmów. Tematowi nieruchomości w miastach poświęcona będzie debata pt.: Miasta potrzebują nieruchomości. Deweloperzy potrzebują terenów. Co i gdzie budować w Śląsku? (27 stycznia 2023 r. | 11.30-12.30). O potrzebach zarówno inwestorów, jak i samorządów i mieszkańców dyskutować będą:

Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości

Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór

Daniel Draga, prezes Cavatina Group, wiceprezes zarządu Cavatina Holding

Przemo Łukasik, właściciel medusa group

Robert Jacek Moritz, prezes zarządu ALTA, twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna

Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate

Moderacja: Anna Głowacz, dyrektor Działu Industrial, dyrektor biura w Katowicach Axi Immo

Ekologii w budownictwie i architekturze poświęcona będzie kolejna debata pt. Ekologiczny budynek – jak go zbudować? (27 stycznia 2023 r. | 13.00-14.00). Ile naprawdę kosztuje budowa inteligentnego i przyjaznego ludziom oraz środowisku budynku? Jaką rolę odgrywa w nim światło, powietrze i w jaki sposób wpływa na efektywność odpoczynku czy pracy? Ile można zaoszczędzić na przemyślanych rozwiązaniach? M.in. o takich tematach dyskutować będą:

Oliwia Drobnicka, architekt Ambasador Geberit

Emilia Durka-Zielińska, architektka, właścicielka Dom Architektów

Walenty Durka, architekt, właściciel Dom Architektów

Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects

Oskar Grąbczewski, architekt, właściciel OVO Grąbczewscy Architekci

Krzysztof Hajduk, Country Manager FabricAir

Agnieszka Kaczmarska, architekt ARSIS Atelier Projektowe

Piotr Kuczia, architekt, założyciel KUCZIA Architect

Dorota Koziara, projektantka, artystka, architektka wnętrz Dorota Koziara Studio

Roland Stańczyk, właściciel RS Studio Projektowe

Moderacja: Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, prowadzący kanał na Youtube Mirella i Marcin, znani z programu Para w remont emitowanego na HGTV, właściciele pracowni projektowania wnętrz Interior360

Drugiego dnia 4 Design Days odbędzie się również debata pt. Zrównoważone miasto, zrównoważony biznes. Strategia ESG (27 stycznia 2023 r. | 14.45-15.45), poświęcona dobrym praktykom w zakresie zrównoważonego rozwoju. O tym czy i jak polskie miasta powinny przechodzić „na zieloną” stronę dyskutować będą:

Patryk Białas, radny Katowic, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Jakub Jędrys, dyrektor Działu Doradztwa Budowlanego i Projektowego Savills Poland

Marek Koczy, członek zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland

W ramach debaty odbędzie się również rozmowa 1:2 Joanny Szpyry, menedżer ds. kluczowych klientów Orange Nieruchomości z Jackiem Hutyrą, Climate Officer Orange Polska.

Pełna agenda dostępna jest na stronie www.4dd.pl.

