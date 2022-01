Przyszłość budownictwa na 4 Design Days 2022

Pod koniec stycznia ruszają 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Architekci, inwestorzy, producenci i przedstawiciele władz samorządowych będą rozmawiać o budownictwie przyszłości, nowatorskich technologiach budowlanych, efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz inteligentnych budynkach.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Grono ekspertów tworzą m.in. Adam Białobrzeski, współzałożyciel, właściciel, pracownia FAAB; Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu APA Wojciechowski; Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK Promes; Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, przewodnicząca, Europe Regional Network (europejska części World Green Building Council); Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing, EPP; Artur Pollak, prezes APA Group; Marta Weber-Siwirska, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone; Stanisław Rewski, architekt, założyciel HRA Architekci; Szymon Wojciechowski, architekt, współwłaściciel, prezes APA Wojciechowski; Waldemar Niedziela, Business Developer CBS, Somfy PolskaWydarzeniem towarzyszącym 4 Design Days będzie Property Forum Śląsk – cykl dyskusji poświęconych rynkowi nieruchomości w regionie. Prelegenci odpowiedzą na pytania o przyszłość regionu. Jak dziś żyje się na Śląsku? Co oferuje region swoim mieszkańcom? Debaty w ramach Property Forum odbywają się z udziałem samorządowców, urbanistów i mieszkańców regionu.