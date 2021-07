PSE wybrały Enprom na wykonawcę linii 400 kV Kozienice - Miłosna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały ze spółką Enprom umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Jej realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Kwota kontraktu opiewa na blisko 229 mln zł brutto - wynika z informacji podanych przez PSE.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Projekt w nowym modelu. "Zakładamy, że będzie to duże ułatwienie"

- Projekt jest prowadzony w nowym modelu, którego jednym z istotnych elementów jest pozostawienie po stronie PSE S.A. etapu przygotowawczego inwestycji, aż do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach Programu Dostaw Inwestorskich, który wdrożyliśmy w PSE S.A., dostarczymy również przewody fazowe - powiedział Eryk Kłossowski, prezes PSE, cytowany w komunikacie firmy.- Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączony jest z zakresu umowy z wykonawcą robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu, w porównaniu do wcześniej stosowanego modelu "zaprojektuj i wybuduj", istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse być realizowana bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem - podkreślił Eryk Kłossowski.Dwutorowa linia 400 kV relacji Kozienice - Miłosna przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice.- Od wielu lat realizujemy projekty dla PSE, natomiast ten jest pierwszy w ramach zupełnie nowego modelu, w którym to inwestor doprowadza projekt do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładamy, że będzie to duże ułatwienie. Mamy dwa lata na wybudowanie linii, którą inwestor planuje przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego już w 2023. Zadanie jest ambitne, ale jesteśmy na nie przygotowani - powiedział Mariusz Targowski, prezes Enpromu.PSE są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii elektrycznej na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 109 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.