Puda: 441 mln zł unijnej dotacji do budowy trasy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała

Umowę na 441 mln zł unijnej dotacji do budowy trasy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała podpisały Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz GDDKiA – poinformował w sobotę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył, to ostatnia umowa o dofinansowanie dotycząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20.

Warta ponad 2,2 mld zł inwestycja ws. odcinka trasy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała będzie też finansowana w obecnej perspektywie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-27; łączne europejskie wsparcie przekroczy tu 1 mld zł - wskazał Puda.

Nowy przebieg S1 wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, a jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej (i obwodnica Oświęcimia) mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemal 2,3 mld zł.

Jak wynika z zapowiedzi GDDKiA, cała droga ma być gotowa pod koniec 2025 r., zaś przejezdna - jeszcze w 2024.

