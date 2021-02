Radykalna propozycja szefa GDDKiA: zaoszczędźmy czas, złotówki i nerwy

Tomasz Żuchowski, który pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w przysłanym do rekcji WNP.PL publicystycznym tekście przedstawia swój pomysł radykalnego uproszenia fundamentalnych procedur inwestycyjnych. To publiczna premiera tej koncepcji.

Jedna reguła

Pożytek dla wszystkich

Brak konieczności negocjowania i zawierania odrębnych porozumień ramowych z partnerami publicznymi, co przełoży się na skrócenie czasu realizacji inwestycji i większą przewidywalność procesu, dzięki z góry znanym zasadom współpracy pomiędzy partnerami publicznymi;

Szybki i jednoznaczny model uzgadniania rozwiązań technicznych dla konkretnych inwestycji, co przełoży się na skrócenie czasu realizacji inwestycji, a także możliwość realizacji korzystnych technicznie i finansowo rozwiązań, których bez zgody partnera publicznego nie można zrealizować;

Możliwość wspólnego zaprojektowania przebiegu korytarza infrastrukturalnego, w ramach którego kilku inwestorów publicznych zlokalizuje swoje inwestycje, co przełoży się na niższe koszty realizacji inwestycji, korzystne rozwiązania w kwestii nabywania gruntów oraz określania praw do dysponowania nimi i brak kolizji pomiędzy sposobami pozyskania prawa do nieruchomości i korzystania z niego w trakcie budowy i użytkowania obiektów czy też możliwość określenia z góry, co wpływa na obniżenie wysokości odszkodowań (w przypadku wywłaszczenia nieruchomości);

Dopuszczalność wcześniejszego prowadzenia prac przygotowawczych na nieruchomościach, w tym prac geologicznych, geodezyjnych i archeologicznych (rozwiązanie planowane do wprowadzenia w ustawie), co przełoży się również na ewentualność wspólnego prowadzenia takich prac przez współpracujących inwestorów;

Zmniejszenie kosztu wykupu nieruchomości - poprzez wcześniejsze przesądzenie lokalizacji inwestycji i ograniczenie możliwości spekulacyjnego dla zwiększania ich wartości (rozwiązanie planowane do zawarcia w ustawie);

Redukcja kosztów utrzymania infrastruktury poprzez ograniczenie możliwości budowy „obcych” inwestycji w strefie akustycznej drogi oraz wprowadzenie zasady, że zbliżający się do źródła hałasu ponosi koszty zabezpieczeń akustycznych (rozwiązanie planowane do wprowadzenia w ustawie);

Ułatwienia w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związane z możliwością badania kumulacyjnego oddziaływania już na wstępnym etapie pierwszej z inwestycji (rozwiązanie planowane do zawarcia w ustawie);

Przesądzenie lokalizacji inwestycji w drodze aktu prawa miejscowego o mocy lub charakterze planu miejscowego - nawet w przypadku, gdy upłynie okres ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (rozwiązanie planowane do zawarcia w ustawie).

Korzyści wskazane powyżej, a także:

Dopuszczalność realizacji inwestycji w uproszczonej procedurze przewidzianej w ustawie – dotyczy inwestorów publicznych, którzy nie posiadają „własnej” specustawy (inwestorów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych - niskie i średnia napięcia, gazowych - sieci dystrybucyjne);

Możliwość wspólnego zaprojektowania przebiegu korytarza infrastrukturalnego, w ramach którego kilku inwestorów publicznych zlokalizuje swą inwestycję (np. energetyczną, telekomunikacyjną, melioracyjną), co przełoży się na „wspólne” uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych, możliwość uregulowania stanów prawnych istniejącej infrastruktury, skrócenie czasu realizacji inwestycji;

Ułatwienia w procesie budowy i użytkowania infrastruktury wynikające z wprowadzenia odpowiednika pasa drogowego dla innej infrastruktury technicznej (rozwiązanie planowane do zawarcia w ustawie), co przełoży się na jednoznaczne określenie, w jakiej odległości od wybudowanej inwestycji będą mogły być lokalizowane inne obiekty budowlane oraz wykonywane nasadzenia;

Uregulowanie kwestii prawnych dotyczących wspólnego korzystania z tej samej nieruchomości przez różnych inwestorów - wiadukty, tunele itp. (rozwiązanie planowane do zawarcia w ustawie);

Możliwość wspólnej organizacji przetargów dla obszarów wspólnego inwestowania, co przełoży się na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji, skrócenie czasu i usprawnienie realizacji inwestycji poprzez odpowiednią kolejność wykonywania robót budowlanych.

*Możliwość wspólnego zaprojektowania przebiegu korytarza infrastrukturalnego, w ramach którego kilku inwestorów publicznych zlokalizuje swoją inwestycję, co przełoży się najmniejszy całkowity koszt inwestycji, w tym nabywania nieruchomości, skromniejszą liczbę wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych, mniejszą powierzchnię zajmowanego terenu (korzyści dla środowiska i właścicieli nieruchomości), krótszy czas prowadzenia postępowań przetargowych, minimalizację ryzyka wystąpienia konfliktów dotyczących realizacji infrastruktury (w tym również braku synchronizacji czasowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć) lub związanych z wejściem na teren inwestycji celem naprawy czy modernizacji obiektów infrastrukturalnych (zasady ustalane na etapie wspólnego planowania inwestycji), łatwiejsze uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dzięki realizacji infrastruktury technicznej lub zabezpieczeniu terenów pod jej lokalizację już na etapie budowy drogi (tereny inwestycyjne uzbrojone, zwłaszcza w pobliżu autostrad i dróg ekspresowych, „czekające” na inwestora);

Zmniejszenie liczby aktów prawnych, które muszą znać i stosować organy administracji publicznej (docelowo większość inwestycji będzie realizowana w trybie nowej ustawy) oraz minimalizacja ryzyka występowania „wyścigu na specustawy” pomiędzy poszczególnymi podmiotami publicznymi.

Usprawnienie procesu dostosowywania aktów planistycznych do zmian spowodowanych lokalizacją inwestycji publicznej (rozwiązanie planowane do wprowadzenia do ustawy).

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

Ustawa z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

Ustawa z maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

Ustawa z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;

Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Doświadczenia GDDKiA związane z realizacją inwestycji drogowych wskazują, że jednym z największych problemów związanych z ich projektowaniem i finansowaniem pozostaje brak jednoznacznych, prawnie wiążących reguł współpracy między inwestorem publicznym, a jego partnerami publicznymi - innymi podmiotami realizującymi inwestycje publiczne lub zarządzającymi nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotyczy to operatorów energetycznych, Lasów Państwowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego itp.Każdy tych podmiotów jest rozliczany z własnych zadań, natomiast często taka optyka powoduje wstrzymywanie innych albo idzie im w poprzek.Dla przeciwdziałania tym problemom Generalna Dyrekcja stara się uzgadniać, a potem zawierać ramowe porozumienia z partnerami publicznymi, regulujące zasady współpracy i wspólnej realizacji inwestycji - zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i finansowego.Doświadczenia z realizacji tych porozumień wskazują, że jednoznaczne i trwałe procedury oraz zasady współpracy są korzystne dla obu stron i znacząco przyśpieszają proces inwestycyjny - w szczególności w kwestii nabywania gruntów; niekiedy umożliwiają też realizację korzystnych technicznie rozwiązań, których wcześniej nie udawało się uzgodnić.Należy mieć zarazem na uwadze, że nie wszystkie korzystne rozwiązania udaje się uzgodnić w drodze porozumień między inwestorami i partnerami publicznymi. Niekiedy na przeszkodzie ich realizacji stoją przepisy prawa, których mocą umów i porozumień strony nie są w stanie zmienić (mimo że zdrowy rozsądek i "gospodarskie spojrzenie" jest jednoznaczne).Dlatego uważam, że przełożenie doświadczeń Generalnej Dyrekcji i jej partnerów publicznych na grunt odrębnej ustawy dotyczącej realizacji inwestycji publicznych byłoby korzystne zarówno dla inwestorów publicznych, jak i - szerzej - dla całej administracji. Zwiększyłoby także efektywność wykorzystywania środków publicznych na wielu płaszczyznach – krótko- i długofalowo.Tym samym, w mojej ocenie, zasadne wydaje się, by projekt takiej ustawy był prowadzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów lub stosowny, powołany do tego zadania, międzyresortowy zespół, w którego interesie jest rozwiązanie fundamentalnych problemów, z jakimi mierzymy się od dekad.Patrząc na "obecne czasy": jesteśmy zakładnikami czasu i skuteczności podejmowanych decyzji. Ekonomia – to też czas. Warto ekonomicznie go wykorzystać, chcąc się ścigać z najlepszymi w Europie i na świecie, optymalizować procesy cyfrowo, technologicznie i cywilizacyjnie.Zatem jakie efekty przyniesie nam ta jedna, szyta na miarę ustawa regulująca zasady realizacji inwestycji publicznych? Czy aby na pewno usprawni to, czego byśmy chcieli?Spróbuję opisać rzeczowo korzyści z takiego rozwiązania.Na początku tekstu powoływałem się na obowiązujące obecnie w Polsce co najmniej 13 tzw. specustaw dotyczących lokalizacji, wywłaszczenia i realizacji poszczególnych rodzajów inwestycji.Dodam zresztą, że procedowana jest kolejna ustawa, tym razem o inwestycjach w dziedzinie przeciwdziałania skutkom suszy…Warto jeszcze na koniec - już bez komentarza - przypomnieć spis obowiązujących już ustaw...- inżynier, urzędnik państwowy, ekspert, wykładowca akademicki. Od sierpnia 2018 r jest pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej (w latach 2012-2015) wiceszef Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Od 2015 r. podsekretarz stanu (odpowiedzialny za budownictwo), a od 2017 r. - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a zarazem pełnomocnik rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości - w ramach programu Mieszkanie. Po reorganizacji w 2018 roku przeszedł na analogiczne stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury.