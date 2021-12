Rafako bloki energetyczne w Indonezji zbuduje później

Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi Rafako, podpisało aneks do umowy wydłużający termin oddania do eksploatacji dwóch bloków po 50 MW w Indonezji. Powody przedłużenia prac to trzęsienia ziemi i pandemia.

Rozpoczęcie prac przy budowie dwóch bloków po 50 MW w Indonezji nastąpiło 11 kwietnia 2018 r.

Wartość umowy konsorcjum wynosi łącznie ok. 850,3 mln złotych netto, z czego wynagrodzenie Rafako stanowi 35 proc.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku Rafako osiągnęło przychody ze sprzedaży produktów w ramach działalności kontynuowanej na poziomie 390,4 mln zł. W analogicznym okresie rok temu było to 795,5 mln zł.

Trzęsienia ziemi i koronawirus

Spadek przychodów

