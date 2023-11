Rafako dostało gwarancje od KUKE, ale pod licznymi warunkami

Specjalizująca się w budownictwie energetycznym firma Rafako otrzymała gwarancje w wysokości do 50 mln złotych od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Jak czytamy w komunikacie Rafako, gwarancja odnosi się do wniosku Rafako skierowanego do KUKE, dotyczącego przekazania promesy wskazującej na kluczowe warunki udzielenie przez KUKE zabezpieczenia finansowania w formie gwarancji udzielanych na zlecenie Emitenta do kwoty 50 mln zł.

Promesa wskazuje zarazem kluczowe warunki, które umożliwią KUKE podjęcie decyzji o ustaleniu limitu na udzielanie gwarancji na zlecenie Rafako. Są to:

zamiana długu istotnych wierzycieli Rafako na kapitał (konwersja);

zaangażowanie się inwestora strategicznego w proces restrukturyzacji spółki;

zmiana składu rady nadzorczej spółki, polegająca na wyborze przedstawiciela KUKE jako członka rady.

Warunkami są także:

przedstawienie przez Rafako opinii prawnej o braku niedozwolonej pomocy publicznej w związku z zaangażowaniem się KUKE w restrukturyzację spółki;

przedstawienie aktualnego modelu finansowego firmy z Raciborza i jego pozytywna ocena przez KUKE;

uzyskanie zgód korporacyjnych KUKE.

Promesa nie zawiera postanowień dotyczących terminu jej obowiązywania.

Rafako to polska giełdowa spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla budownictwa w sektorze energetyki, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą.

Największymi udziałowcami Rafako są Multaros Trading Company Limited (21,6 proc. udziałów), Eko-Okna (10,13 proc.), PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN (7,84 proc.) oraz PBG (4,77 proc.).

Firma znajduje się dziś na granicy upadłości.