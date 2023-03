Rafako i Tauron dały sobie więcej czasu na osiągnięcie porozumienia

Tauron i Rafako przedłużyły do 22 marca termin osiągnięcia ostatecznych warunków ugody i zakończenia mediacji podpisaniem tej ugody. Nie oznacza to zrzeczenia się roszczeń przez obie strony.

Zarząd Rafako poinformował o zawarciu aneksu porozumienia podpisanego w lutym tego roku przez spółkę, jej podmiot zależny E003B7, Mostostal Warszawa i spółkę Tauron Wytwarzanie.

Aneks dotyczy przedłużenia do dnia 22 marca 2023 roku określonych w porozumieniu terminów, m.in. wzajemnych wezwań do zapłaty należności i odszkodowań, zaniechania wysuwania nowych roszczeń i uzgodnienia ostatecznych warunków ugody oraz podpisania ugody i zakończenia mediacji, „z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń”.

Sprawa dotyczy bloku 910 MW w Jaworznie Warunkiem zawieszającym zmian porozumienia, dokonywanych aneksem, jest doręczenie Tauron Wytwarzanie przez Mostostal „w dniu 8 marca 2023 roku dokumentów potwierdzających przedłużenie do dnia 24 marca 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu”.

