Rafako i Tauron pogodzone w Jaworznie. Gigantyczna inwestycja zmierza ku końcowi

E003B7 - spółka celowa Rafako do budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podpisała aneks z inwestorem, czyli spółką Tauron Wytwarzanie, który określa zasady dalszej realizacji tego kontraktu.

- Ukończenie tej budowy ma ogromne znaczenie dla całej grupy Rafako, bo zbudowane tu kompetencje będziemy mogli wykorzystać w przyszłych kontraktach - stwierdziła natomiast Agnieszka Wasilewska-Semail, p.o. prezes Rafako.Zaznaczyła, że jest to ostatni tak duży blok węglowy, budowany w Polsce.- Rafako ma plan rozbudowy projektów w innych obszarach paliwowych, a to również ułatwi nam doświadczenie zdobyte przy budowie tego bloku. Szczególnie doświadczenie w obszarze zarządzania kompleksowymi realizacjami, ale także w implementacji nowoczesnych rozwiązań w ochronie środowiska - dodała Wasilewska-Semail.Rafako i Tauron przewidziały, że wszelkie pozostałe zasady wzajemnych relacji i rozliczeń określą w późniejszym terminie. Zaawansowanie całego projektu przekracza 98 proc. Prace, za które na budowie w Jaworznie odpowiada Rafako, zaawansowane są w 95 procentach. Nie ułatwia ich stan epidemii oraz fakt, że na Śląsku wciąż występuje wiele zakażeń.- Zdajemy sobie sprawę, że przyszło nam budować w bardzo trudnym czasie, dlatego wprowadziliśmy na tej budowie szereg obostrzeń i zalecań sanitarnych, których przestrzeganie jest ściśle monitorowane - powiedział Łukasz Hołubowski, wiceprezes E003B7.- Wraz z zamawiającym dbamy o bezpieczeństwo pracowników i staramy się zminimalizować ryzyka, bo harmonogram jest napięty i nie możemy sobie pozwolić na spowalnianie prac - dodał.Do awarii na budowie bloku doszło w lutym tego roku, podczas ostatniej fazy próbnego rozruchu kotła. Powołana do zbadania jej przyczyn komisja awaryjna, składająca się z przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego oraz niezależnych ekspertów, orzekła, że żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za awarię.Ustalono, że była ona spowodowana przez niekorzystny splot zjawisk, jakie wystąpiły podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk pojedynczo nie mogłoby spowodować awarii.Jednak aby wykluczyć taką sytuację w przyszłości, komisja wskazała sposób naprawy uszkodzonych elementów, co zabezpieczy instalację przed możliwością wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości.Budowany w Jaworznie blok będzie miał moc 910 MW i ma być najnowocześniejszą jednostką tego typu w polskiej energetyce. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska naturalnego a sam blok będzie ważnym elementem przyszłego rynku mocy w Polsce.