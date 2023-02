Rafako jednak nie ogłosi upadłości. Akcje spółki wystrzeliły w górę

Spółka Rafako poinformowała, że odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość. Jak tłumaczy firma jest to podyktowane porozumieniem z Tauronem Wytwarzanie, który odstąpił od wcześniejszych roszczeń wobec Rafako.

W poniedziałek (6 lutego) Rafako i Tauron Wytwarzanie poinformowały, że nie będą wobec siebie dochodzić wcześniej żądanych roszczeń.

W porozumienie wskazano, że Rafako i Tauron Wytwarzanie "widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.".

Dziś (9 lutego) Rafako zdecydowało więc odstąpić od ogłaszania upadłości, co raciborska spółka zapowiedziała 11 stycznia 2023, po tym jak Tauron Wytwarzanie zażądał od niej prawie 1,4 mld w związku z awariami bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno. Rafako jest jego budowniczym, a Tauron Wytwarzanie właścicielem.

Teraz Tauron Wytwarzanie i Rafako mają dalej prowadzić mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej i nie będą dochodzić od siebie roszczeń do 8 marca 2023 roku. Do tego czasu ma też dojść między spółkami do ugody. Rafako przedłużyło także Tauronowi gwarancje na blok do 10 marca 2023 roku.

Obydwie spółki pracują nad harmonogramem prac naprawczych, które Rafako ma wykonać w bloku 910 MW.

Rafako zamierza też złożyć wniosek o zmianę układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co jest podyktowane zmniejszeniem się dochodu raciborskiej spółki.

Komunikat o rezygnacji z ogłoszenia upadłości wywołał wzrost akcji Rafako o 8,3 proc., za jedną akcję trzeba zapłacić 1,47 złotych.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono - również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów - w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

