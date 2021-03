Rafako liczy na nowego inwestora strategicznego

- Mam nadzieję na pozytywny scenariusz, w którym w pierwszym półroczu 2021 r. doszłoby do wejścia nowego inwestora strategicznego do Rafako. Nowy właściciel to zawsze kamień milowy w historii każdej firmy i nowe otwarcie, a także mocny sygnał wysłany na rynek - podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes firmy z Raciborza, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Zapewnił przy tym, że spółka nie ma w tym momencie trudności z regulowaniem płac, ale „zawsze trzeba się szykować na trudniejsze czasy”.- Potrzeby są zawsze większe niż możliwości, dlatego trzeba gospodarować środkami i trzeba selekcjonować kolejność płatności. Obecnie zatrudniamy ok. 1 tys. osób i kończymy proces zwolnień grupowych, które objęły 400 osób - wskazał Domagalski-Łabędzki.- To poziom zatrudnienia, który jest nam potrzebny, aby zachować kompetencje. Jednocześnie rekrutujemy też na nowe stanowiska, aby dostosować spółkę do wymagań rynku - wyjaśnił.W połowie stycznia tego roku sąd zatwierdził zawarcie układu Rafako z wierzycielami. Spółka czeka jednak wciąż na uprawomocnienie się tej decyzji.- Wówczas wyjdziemy z pewnego stanu zawieszenia, które nie ułatwia nam ubiegania się o nowe zlecenia. Z prawomocnym układem z pewnością będzie też łatwiej rozmawiać z instytucjami finansowymi o liniach gwarancyjnych - powiedział prezes.- Jednocześnie raty układowe zaczynają być spłacane po roku od uprawomocnienia układu, zatem wiemy, że najwcześniej zaczniemy je spłacać od drugiego kwartału 2022 r. To daje nam czas na odbudowanie działalności operacyjnej i przepływów finansowych, co pozwoli nam generować środki na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli - dodał.W listopadzie ubiegłego roku Rafako przyjęło plan restrukturyzacyjny, który wskazuje kierunki działalności firmy w kolejnych latach.- Z pewnością ten plan będzie determinowany tym, co będzie dyktował rynek, czyli w praktyce transformacja energetyczna Polski. Wydaje się, że ten proces będzie mocno przyspieszał. Widać to w działaniach rządzących, których postawa wobec dekarbonizacji jest obecnie diametralnie inna niż 1-2 lata temu - powiedział prezes Domagalski-Łabędzki.- W tym wszystkim muszą odnaleźć się polskie firmy działające na rynku budownictwa energetycznego. Przy tak nagłych zmianach polityki jest to bardzo trudne zadanie - dodał.Zaznaczył przy tym, że w okresie przejściowym trzeba będzie modernizować istniejące bloki węglowe i obniżać ich emisyjność, aby zagwarantować stabilną rezerwę mocy w systemie elektroenergetycznym.- W przeciwnym wypadku będziemy skazani na import energii elektrycznej. Rafako ma plan, jak wpisać się w te potrzeby. Jednocześnie chcemy uczestniczyć w realizacji mniejszych projektów dotyczących budowy nowych źródeł wytwarzania opalanych gazem czy odpadami - wskazał prezes.Mimo trudniejszych w ostatnim czasie relacji z Gaz-Systemem, które dotyczą zerwanych dwóch kontraktów, Domagalski-Łabędzki wyraził przekonanie, że Rafako wróci na rynek inwestycji gazowych.- Będzie on wymagał długoletnich, dużych inwestycji, które z kolei będą wymagały zaangażowania dużego potencjału wykonawczego. Zapotrzebowanie na gaz mocno wzrośnie, a to oznacza konieczność budowy kolejnych gazociągów, tłoczni oraz innej infrastruktury. Wyciągniemy naukę z dotychczasowych błędów i będziemy chcieli wrócić na ten rynek, bo mamy do tego odpowiednie zasoby - stwierdził prezes.Na rynku obserwuje się duże zainteresowanie fotowoltaiką, co sprawia, że kolejne podmioty - również giełdowe - ogłaszają wejście w ten segment działalności. Rafako nie ma takich planów.- Ten segment jest już mocno nasycony podmiotami, w tym takimi, które odpowiednio wcześniej wyczuły koniunkturę i obecnie mają już bardzo mocną pozycję - powiedział prezes.- Jeśli Rafako będzie angażować się w nowe technologie w energetyce, to dopiero wówczas, gdy dojdzie do większych zmian na rynku energii, chociażby związanych z promocją energetyki rozproszonej. Wtedy będziemy mieli szansę, aby w taki segment wejść z odpowiednio przygotowanymi produktami, które pozwolą nam konkurować z innymi firmami - wyjaśnił.Po trzech kwartałach 2020 r. Rafako miało na poziomie skonsolidowanym 795,52 mln zł przychodów wobec 817,74 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 269,57 mln zł straty netto wobec 199,52 mln zł straty rok wcześniej.Pełne wyniki finansowe za miniony rok spółka z Raciborza ma opublikować 23 kwietnia.- Nie mogę mówić o wynikach za 2020 r. do momentu, gdy opublikujemy raport roczny. Wiemy, że w ubiegłym roku Rafako miało wiele trudnych momentów, ale w tym momencie koncentrujemy się już tylko na nowych perspektywach, a te negatywne wydarzenia postrzegamy jako zamknięty rozdział - podsumował prezes.