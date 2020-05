Rafako ma istnieć dalej. Decyzja zapadła, znaki zapytania pozostają

Akcjonariusze Rafako podjęli w czwartek 28 maja uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki - wynika z informacji WNP.PL. Jedna niewiadoma dotycząca przyszłości firmy z Raciborza została zatem wyjaśniona, ale droga do wyjścia na prostą wciąż jest daleka. Do rozstrzygnięcia pozostają kwestie dotyczące aneksu do kontraktu z Tauronem na blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Ponadto kluczowe jest pozyskanie inwestora, który odkupi 33-procentowy pakiet akcji Rafako, wystawiony na sprzedaż przez zarządcę PBG.

Teraz Jaworzno

Kluczowy inwestor

Kolejną niewiadomą do rozstrzygnięcia w kontekście przyszłości Rafako pozostaje kontrakt na blok 910 MW w Jaworznie. Przypomnijmy, że 4 maja zawarto porozumienie , w którym ustalono, iż ma on zostać oddany do użytku najpóźniej do 15 listopada 2020 r. Aneks formalizujący te ustalenia powinien zostać podpisany w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia, czyli do 4 czerwca.Radosław Domagalski-Łabędzki, który od połowy kwietnia kieruje zależną od Rafako spółką E003B7 odpowiedzialną za budowę bloku (w ubiegłym tygodniu został też wiceprezesem Rafako), w rozmowie z portalem WNP.PL podkreślał kluczowe znaczenie tego aneksu dla przyszłości całego Rafako - Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie udałoby nam się podpisać aneksu w Jaworznie. Brak jego zawarcia miałby daleko idące konsekwencje i bardzo liczymy na rozsądek ze strony naszych partnerów z grupy Tauron - podkreślił prezes Domagalski-Łabędzki.- Perspektywy grupy oceniam bardzo pozytywnie i ma ona szanse odnaleźć się na rynku. Jednak warunkiem realizacji planów rozwojowych oraz wykorzystania posiadanych doświadczeń i kompetencji jest ukończenie inwestycji w Jaworznie w planowanym terminie przy zachowaniu płynności finansowej - dodał.Kontrakt, według obecnych założeń, ma zakończyć się z rocznym poślizgiem. Oczywiste jest, co przyznał Domagalski-Łabędzki, że oznacza to dodatkowe koszty po stronie generalnego wykonawcy.- Będziemy o tym rozmawiać z zamawiającym. Z pewnością będą to wymagające rozmowy. Mamy jednak nadzieję, że świadomość, iż brak porozumienia w tej kwestii potęgowałby problemy i mógłby doprowadzić do wymknięcia się sytuacji spod kontroli, jest po obu stronach. Dlatego nie wyobrażam sobie, abyśmy nie doszli z inwestorem do porozumienia - podkreślił prezes.Zaznaczył również, że blok w Jaworznie jest ważny nie tylko dla inwestora i wykonawcy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.- To ostatni tak duży blok węglowy w Polsce. Stare bloki czeka modernizacja, zresztą będąca w obszarze zainteresowań Rafako. Jednak wiele z nich trzeba będzie niedługo wyłączyć - powiedział Domagalski-Łabędzki.- Dlatego ta inwestycja po prostu musi zostać ukończona. Stąd kluczowe jest znalezienie kompromisu, który pozwoli Rafako podtrzymać płynność finansową na tym kontrakcie. Tego typu inwestycje powinny służyć również rozwojowi polskich firm - podkreślał.Zobacz też: Tauron bierze pod uwagę upadłość Rafako - kto dokończy Jaworzno III? Warto przypomnieć też, że Polski Fundusz Rozwoju jest zarówno akcjonariuszem Rafako (blisko 10 proc.), jak i spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (ponad 15 proc.), czyli spółki celowej do budowy bloku w Jaworznie po stronie zamawiającego.Przypomnijmy, że w poniedziałek zarządca spółki PBG poinformował Rafako oraz PFR o zamiarze sprzedaży pakietu akcji raciborskiej spółki , dającego łącznie 33,32 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego.Zarządca PBG "wyraził oczekiwanie, że władze Rafako podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Rafako, w tym, o zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako i ewentualne potrzeby gotówkowe".Zarządca wskazał też, że "wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze, w tym Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI oraz w którym nastąpi ustalenie długofalowej wartości Rafako w interesie ogółu akcjonariuszy spółki".Czy to Polski Fundusz Rozwoju wyciągnie rękę po akcje Rafako? Czy może znajdzie się inwestor branżowy, który dostrzeże potencjał w firmie z Raciborza? Jej długoterminowe perspektywy wciąż pozostają zagadką, gdyż dotychczasowy, główny segment działalności Rafako, czyli energetyka węglowa, będzie systematycznie się kurczył. Stąd firma musi wciąż poszukiwać pomysłu na siebie.Patrząc na wzrosty notowań giełdowych, których w ostatnich dniach doświadcza Rafako, można wysnuć wniosek, że bez tak problematycznego głównego akcjonariusza jak PBG firmie byłoby łatwiej uporać się z własnymi problemami.W ciągu ostatniego tygodnia akcje Rafako, licząc również dzisiejsze wzrosty po decyzji walnego, podrożały o blisko 80 proc. Dzień po informacji z PBG o wystawieniu na sprzedaż pakietu w Rafako kurs wzrósł o ponad 40 proc.