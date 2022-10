Rafako ma problemy z pozyskiwaniem nowych zamówień

Grupa Rafako notując stratę w II kwartale 2022 r. zakończyła I półrocze 2022 r. z zyskiem netto. Wyzwań nadal nie brakuje. Grupa ma problemy z pozyskiwaniem nowych zamówień.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Rafako opublikowało sprawozdania za I półrocze 2022. Wszystkie dane finansowe podane poniżej dotyczą działalności kontynuowanej, zgodnie z raportem finansowym.

Grupa Rafako w I półroczu 2022 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 248,5 mln zł co w stosunku do sprzedaży za I półrocze 2021 oznacza spadek o prawie 6,5 mln zł (spadek o 2,5 proc.).

„Na spadek sprzedaży znacząco wpływa brak nowych znaczących zamówień, co jest spowodowane głównie trudną sytuacją finansową jednostki dominującej ( tj. Rafako - red.)” - podała spółka w raporcie.

W I półroczu 2022 na rynku krajowym głównym odbiorcą grupy Rafako była spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron

W I półroczu 2022 roku sprzedaż grupy na rynku krajowym wyniosła około 199,1 mln zł i była o około 14,8 mln zł większa niż rok wcześniej.

Na rynku krajowym głównym odbiorcą grupy była spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron - 31,84 proc. wartości sprzedaży ogółem w I półroczu 2022 roku ( kontrakt Jaworzno 910 MW).

Znaczący udział w sprzedaży miała także spółka JSW Koks z 23,62 proc. udziałem w sprzedaży ogółem (budowa elektrociepłowni opalanej gazem koksowniczym w Radlinie).

W obszarze Budownictwo przychody za pierwsze półrocze 2022 rok wzrosły o 15,8 mln zł w stosunku do I półrocza 2021 r., co wynikało głównie ze wzrostu zaangażowania na realizacji kontraktu na projekcie budowy siedziby muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu.

Grupa odnotowała znaczące spadki sprzedaży na rynku krajowym w asortymencie Urządzenia ochrony powietrza - o prawie 63,8 mln zł, co jak podała było to następstwem braku nowych dużych zamówień w tym biznesie.

Grupa zanotowała także spadek sprzedaży w asortymencie Oil & Gas o blisko 24,9 mln zł, co było jak podała to m. in. następstwem korekty wyliczeń na wypowiedzianym kontrakcie dotyczącym Budowy Tłoczni w Kędzierzynie.

"Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty"

Grupa podała, że na koniec I półrocza 2022 jej portfel zamówień wynosił 605 mln zł wobec 774 mln zł rok wcześniej.

"Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty spowodowany bardzo ostrożnym podejściem sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej"- czytamy w raporcie Rafako.

"Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla Grupy. Po zamknięciu procesu inwestorskiego sytuacja w tym zakresie powinna ulec znaczącej poprawie" - czytamy dalej w raporcie.

W I półroczu 2022 udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem grupy wyniósł 19,9 proc., co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,9 punktu procentowego.

Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2022 roku wyniosła 49,4 mln zł wobec 70,7 mln zł I półrocze 2021 roku.

„Spadek sprzedaży na rynku zagranicznym jest związany z brakiem nowych dużych zamówień, w tym obszarze działalności GK Rafako”- podała spółka.

W I półroczu 2022 r. grupa wykazała zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 31 mln zł wobec straty ponad 63 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w I półroczu 2022 "był następstwem dodatniego wyniku zwłaszcza na kontraktach Jaworzno i Radlin, gdzie podpisano aneksy zwiększające przychody".

Zysk netto grupy Rafako za I półrocze 2021 r. wyniósł 40,8 mln zł w porównaniu do straty prawie 87,3 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Rafako podał, że w obecnej sytuacji finansowej Rafako, z uwagi na prowadzoną restrukturyzację, podwykonawcy i poddostawcy Rafako usztywniają swoje wymagania dotyczące warunków płatności za dostarczone dobra i usługi – pojawia się konieczność dokonywania zaliczek i przedpłat w znacznej wysokości, niejednokrotnie na całą wartość zamówienia.

To, jak podano, w kontekście stałych, ustalonych harmonogramów płatności z zamawiającymi odzwierciedlających rzeczywisty postęp prac na terenie budowy wpływa na pogorszenie płynności.

Biegły rewident odstąpił "od sformułowania wniosku" wobec śródrocznego sprawozdania finansowego

Z opublikowanych dokumentów wynika, że biegły rewident odstąpił "od sformułowania wniosku" wobec śródrocznego sprawozdania finansowego Rafako sporządzonego na 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Rafako podał, że z uzasadnienia raportu rewidenta wynika, iż przyczyną odstąpienia od sformułowania wniosku wobec sprawozdania, są przywołane przez biegłego rewidenta "istotne niepewności znaczące dla sprawozdania, a dotyczące: (i) sporządzenia sprawozdania przy założeniu kontynuacji działalności spółki, (ii) testu na utratę wartości majątku trwałego spółki, jak również (iii) szacunków odnośnie do możliwości odzyskania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

"Z analizy rzeczonego raportu wynika, iż biegły rewident zidentyfikował de facto te same zagrożenia i ryzyka dotyczące kontynuacji działalności spółki (...), które zostały zidentyfikowane i wskazane przez zarząd spółki" - czytamy w oświadczeniu zarządu Rafako.

Dalej zarząd Rafakostwierdzam.in. że "działając według reguł należytej staranności, a także według najlepszej wiedzy zarządu spółki, podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania przy założeniu kontynuacji działalności spółki'

"Decyzja ta oparta jest o zrealizowane i planowane działania mające na celu restrukturyzację spółki i odbudowę jej pozycji rynkowej" - czytamy w oświadczeniu.

"Zarząd spółki jest świadomy tego, iż realizacja zamierzonego celu jest obarczona ryzykiem i niepewnością odnośnie do jego osiągnięcia. Nadmienić jednak trzeba, iż osiągnięcie tego celu, pozwalającego na kontynuację działalności spółki, a w konsekwencji zachowanie wartości majątku trwałego spółki, czy też odzyskanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pozostaje realne" -stwierdził zarząd Rafako.