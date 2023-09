Rafako może zaraz upaść. Pieniędzy brakuje nawet na pensje

Jak dowiaduje się redakcja WNP.PL, raciborska spółka nie ma pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Nadal nie ma też inwestora, który w jasny sposób zakomunikowałby, że chce Rafako kupić, stąd ogłoszenie upadłości spółki jest możliwe jeszcze w tym tygodniu.

Rafako zwróciło się do PFR TFI jako akcjonariusza mniejszościowego raciborskiej spółki oraz do spółki PG Energy (potencjalnego nabywcy Rafako) o 15 mln złotych, które miałyby posłużyć do rozwiązania problemów spółki celowej E003B7. Zarazem miałaby to być zaliczka na przejęcie Rafako przez nowego inwestora.

Jeżeli jednak firma takiego wsparcia nie uzyska, możliwe, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi upadłość.

Problemy finansowe Rafako zaczęły się pogłębiać po tym, jak miliarder Michał Sołowow wycofał się z procesu inwestorskiego. Zamierzał on kupić raciborską spółkę w czasie, kiedy była ona w konflikcie z Tauronem – właścicielem elektrowni Nowe Jaworzno, czyli bloku energetycznego 910 MW, który budowało Rafako. Ze względu na to, że blok 910 MW doświadczał częstych awarii i wyłączeń z systemu, obydwie spółki weszły w konflikt o to, co jest przyczyną jego problemów.

Banki zajęły część długu Rafako, który miał być skonwertowany na akcje

Rafako uważało, że Tauron sypie niewłaściwy węgiel do kotła, natomiast Tauron zarzucał Rafako błędy przy budowie elektrowni. Warunkiem kupna Rafako przez Sołowowa miała być ugoda z Tauronem. W związku z tym ówczesny zarząd Rafako zgodził się na to, by banki wypłaciły Tauronowi 240 mln złotych z tytułu gwarancji należytego wykonania bloku 910 MW.

Dług ten miał być następnie skonwertowany na akcje Rafako, a Sołowow miał mieć zapewniony pakiet większościowy w Rafako. Jednak kiedy Sołowow wycofał się z kupna Rafako od PBG (akcjonariusza większościowego), banki postanowiły miesiąc temu zająć konta spółki zależnej Rafako - E003B7, która budowała blok w Jaworznie.

W związku z tym firma nie ma w praktyce możliwości działania, jak również wypłaty pensji pracownikom. Banki zajęły łącznie ponad 20 mln złotych na kontach E003B7 i nie chcą się zgodzić na konwersję długu na akcje, a proces inwestorski się przedłuża.

Pieniądze z pożyczki od PFR TFI i PG Energy mogłyby pozwolić przetrwać zarówno E003B7 jak i spółce matce - Rafako - aż do zakończenia procesu inwestorskiego.

Rafako dało obydwu podmiotom czas na odpowiedź do wtorku 19 września do północy. Na razie nie wiadomo, jak się zachowają. Pożyczka miałaby zostać rozliczona przy okazji finalizacji wejścia nowego inwestora.

PFR na razie nie chce zdradzić, czy pomoże Rafako przetrwać

- Rafako S.A. wchodzi w skład portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez PFR TFI. Co do zasady fundusze tego typu nie prowadzą komunikacji na temat swoich lokat w trakcie trwania procesów inwestycyjnych - dowiadujemy się od biura prasowego PFR.

Rafako sprawy komentować nie chciało. Z kolei jeden z obligatariuszy PBG z którym rozmawiało WNP.PL poinformował nas, że rozumie obawy zarządu raciborskiej firmy, bo PFR TFI nie dało na razie konkretnej odpowiedzi. Jeśli ta będzie jednak odmowna, można spodziewać się ogłoszenia upadłości raciborskiej spółki.

Jeszcze niedawno PFR TFI wstrzymało się od głosu nad nieudzieleniem absolutorium byłemu już prezesowi Rafako Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu, chociaż głosował za jego odwołaniem, kiedy okazało się, że wypłacił sobie gigantyczną premię, mimo fatalnej kondycji finansowej spółki, o czym redakcja WNP.PL informowała jako pierwsza.

Nowy potencjalny inwestor Rafako - Paweł Gricuk kilka razy już podchodził do kupna różnych spółek, między innymi Ursusa, w przypadku którego transakcja była nieudana. Dalsze losy Rafako powinny wyjaśnić się najpóźniej do środy 20 września.