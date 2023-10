Rafako odpiera zarzuty. Chce konwertować długi na akcje

Po naszym ostatnim tekście dotyczącym nieprawidłowości do jakich mogło dojść w raciborskiej spółce, Rafako wysłało do redakcji WNP.PL dodatkową odpowiedź, w której odpiera zarzuty byłego jej prezesa Macieja Stańczuka.

1. Informujemy, że obecny Zarząd Rafako jest zdeterminowany, żeby zapewnić spółce możliwość stabilnej kontynuacji działalności. Podstawowym warunkiem przetrwania Rafako jest przegłosowanie przez akcjonariuszy uchwał o konwersji wierzytelności na akcje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 14 listopada br, bez żadnych dodatkowych warunków, w tym w szczególności bez warunku sprzedaży akcji przez PBG.

2. Oddłużenie sprawi, że spółka odzyska dodatnie kapitały, a tym samym zdolność do pozyskiwania kontraktów. Dzięki konwersji wierzytelności pojawi się jedyna szansa na pozyskanie stabilnego akcjonariatu, uporządkowanie struktury kapitałowo-właścicielskiej i finalizację procesu inwestorskiego.

Zarząd uważa, że konwersja długów na akcji pozwoli uzdrowić sytuację w Rafako

3. Taki plan spółka posiadała już w maju, kiedy to na koniec maja tego roku Rafako dysponowało wolnymi środkami rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, które zapewniały bezpieczną działalność na wiele miesięcy, do momentu zakończenia procedury konwersji, które było wówczas planowane na koniec września tego roku. W takim wariancie, dzisiaj Rafako mogłoby funkcjonować jako zdrowy biznesowo podmiot.

4. Ten plan nie został do tej pory zrealizowany, ponieważ PBG (w upadłości likwidacyjnej) jako główny akcjonariusz Rafako od czerwca tego roku nie zgadzał się na podjęcie uchwał o bezwarunkowym podwyższeniu kapitału spółki, uzależniając je od sprzedaży pakietu posiadanych akcji.

5. Ze zdumieniem odnotowujemy wypowiedzi p. Macieja Stańczuka w sprawie jego zaangażowania w rozmowy z przedstawicielami funduszu MS Galleon, należącego do pana Michała Sołowowa w sprawie kontrolowanej upadłości Rafako (tzw. pre-packu), które organizował pełniąc funkcję prezesa zarządu Rafako.

6. Co ciekawe, pan Maciej Stańczuk cały czas jest wiceprezesem PBG, która jest w upadłości likwidacyjnej i od 3 lat bezskutecznie prowadzi proces sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Rafako. Upadłość spółki byłaby zatem niekorzystna dla wierzycieli PBG. W świetle przedstawionych przez pana Macieja Stańczuka informacji o jego działalności jako byłego prezesa Rafako i członka zarządu PBG, zasadne są pytania o realność uprzednio prowadzonego procesu sprzedaży pakietu akcji posiadanego przez PBG.

Były prezes miał nie komunikować, że chce ratować spółkę z udziałem MS Galleonu

7. Poważne wątpliwości budzi fakt, że zarząd Rafako pod kierunkiem Macieja Stańczuka nie komunikował w raportach bieżących, że nastąpiła zmiana rekomendacji zarządu dotycząca sposobu ratowania spółki na pre-pack z udziałem MS Galleon. Nie ma także dokumentów potwierdzających sformalizowanie takiej współpracy, co rodzi zastrzeżenia co do charakteru tych rozmów.

8. Tym bardziej, że rozmowy ws. upadłości zbiegały się w czasie z procesem inwestorskim ze spółką PG Energy Capital Management sp. z o.o. W tym kontekście należy przypomnieć, że 25 lipca tego roku spółka PG Energy złożyła ofertę na zakup pakietu kontrolnego Rafako od PBG, a miesiąc później, 25 sierpnia PG Energy zawarło z PBG wstępna umowę inwestycyjną.

9. Fakty ujawnione przez pana Macieja Stańczuka odnośnie do jego działalności jako prezesa Rafako wymagają dogłębnego wyjaśnienia w kontekście oceny działań, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej Rafako w ostatnich 4 miesiącach.

10. Na koniec, zwracamy też uwagę, że pan Maciej Stańczuk będąc członkiem zarządu Rafako w styczniu 2023 r. nie formułował zastrzeżeń co do sposobu komunikacji spółki z rynkiem w sprawie decyzji zarządu o zamiarze złożenia wniosku o upadłość w związku z otrzymaniem przez Tauron wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę ponad 1,3 mld zł. Decyzja w tej sprawie została podjęta jednomyślnie przez ówczesny zarząd spółki, której pan Stańczuk był członkiem.